Befana al sole ma con il gelo: Epifania ghiacciata sulla Granda

Una Befana luminosa, baciata dal sole, ma decisamente gelida. È questo il quadro meteorologico che accompagnerà il 6 gennaio in provincia di Cuneo e su tutto il Nord Italia. Un’Epifania fredda, nella norma per il periodo invernale, ma che si fa notare dopo settimane tutto sommato miti.

Da alcuni giorni la Granda è stretta nella morsa del gelo, con temperature particolarmente rigide soprattutto nelle ore notturne e al primo mattino. Nulla di eccezionale dal punto di vista climatico, ma un freddo “vero”, quello tipico dell’inverno, a cui forse non eravamo più così abituati.

Il tempo resterà stabile almeno fino a mercoledì, con temperature diffusamente al di sotto della media stagionale. Nelle ore notturne e all’alba si potranno registrare punte comprese tra -8 e -6 °C a bassa quota, in particolare nelle aree rurali. Un ulteriore calo termico è atteso proprio nella giornata di mercoledì, mentre da giovedì dovrebbe iniziare un graduale rialzo dei valori.

Non sono stati emessi bollettini di allerta per nessuna zona della provincia, ma l’invito è a prestare attenzione alle temperature, che resteranno particolarmente rigide.

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 5 gennaio, intanto il freddo si fa sentire soprattutto in montagna. Alle 16.30 sulle cime più alte il segno meno è praticamente ovunque: spiccano i -11,4 °C registrati dalla stazione di Acceglio Collet, con una rapida discesa in atto (mezz’ora prima la temperatura era di -10,7 °C). Al Colle dell’Agnello si segnalano -9,4 °C alla stessa ora.

Temperature sottozero anche in bassa montagna: nel pomeriggio si registrano -4,5 °C a Paesana e -3,3 °C a San Damiano Macra. Più “mite”, si fa per dire, la pianura: alle 16.30 la località più calda della Granda è Alba, con +3,2 °C rilevati dalla stazione di Alba Tanaro.

Un’Epifania dunque serena dal punto di vista meteorologico, ma da affrontare con sciarpe, guanti e attenzione al gelo, soprattutto nelle ore più fredde della giornata.