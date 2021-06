Camera di Commercio Cuneo: Open Day per l'etichettatura

La Camera di Commercio di Cuneo organizza, per tutte le imprese cuneesi, una giornata di incontri individuali online con gli esperti dello Sportello Etichettatura e un esperto legale dedicati a offrire un supporto personalizzato e risposte a quesiti in materia di sicurezza dei prodotti alimentari e non alimentari, studio dei contenuti inseriti in etichetta sulla base della normativa vigente, chiarimenti su informazioni da inserire sull'imballaggio e indicazioni per vendite in UE e esportazioni extra UE. L'evento si svolgerà lunedì 28 giugno dalle 9.30 alle 17.30. Gli incontri si svolgeranno in modalità skype e avranno una durata di 30 minuti cadauno. Le adesioni saranno accettate secondo l'ordine di arrivo, fino a esaurimento dei posti disponibili.