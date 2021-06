Il mondo della Blockchain, la rivoluzione che ci attende?

Un argomento che ha incuriosito molti, un mondo che guarda al futuro per aprire le porte di una nuova era. Molto chiare ed esaustive sono state le risposte di Riccardo Faroppa alle domande di Enrico Basso e dei tanti partecipanti al webinar sulla blockchain che si è svolto giovedì, organizzato dalle Associazioni Insieme e AISPA.

Faroppa è CEO e fondatore di Blockchain Stone S.A., consulente presso BANOR SIM Family Office e partner presso XY Family Office, già consulente ed analista presso Terranova Private Equity, Boston Consulting Group ed Accenture, laureato in fisica alla Scuola Normale Superiore di Pisa.

Elementi che denotano la grande professionalità ed esperienza del relatore, apprezzate da chi ha potuto seguire il convegno online: si è parlato di Piattaforme Blockchain, come si strutturano e quali sono i punti di forza e di debolezza del sistema, passando anche alle Cryptovalute, Bitcoin e Smart Contract.

«Un tema complesso, spiegato in modo esemplare da Riccardo che ha saputo semplificare parole e concetti per i “non addetti ai lavori”» afferma Marcello Cavallo, Presidente di Insieme «Abbiamo potuto comprendere le variegate applicazioni di una blockchain, dalla tracciabilità dei prodotti, delle materie prime, dei processi di lavorazione nelle supply chain di produzione e nelle filiere, alla sua applicazione in ambito sanitario e nella tutela dei dati personali. Ringrazio lui ed Enrico Basso, che ha moderato il dibattito».