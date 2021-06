Fossano: 250 euro in buoni sconto ai clienti per sostenere il commercio di vicinato

Ripartenza significa tante cose, soprattutto quando si riparte dopo aver superato un vuoto pandemico, un tempo mediamente lungo, che con il metro della velocità di oggi pare quasi un'eternità.

Ma subito ci si ritrova a un bivio.

Arenarsi su ciò che si è perduto, oppure attrezzarsi per quello che verrà?

La seconda strada è quella scelta con grande entusiasmo dalle attività aderenti a InFossano, il centro commerciale naturale che coinvolge non solo gli esercizi commerciali delle strade del centro città, ma tutte le professioni del fossanese che desiderano farne parte, per un totale di quasi cinquanta attività.

Il suo presidente, Fabrizio Bogliotti, parte da quello che lo ha sempre colpito nell’atteggiamento geniale e profondamente sincero di alcuni commercianti con cui si è confrontato nella pratica e su cui ha spesso riflettuto nelle pause forzate di questi ultimi tempi: ”Che bella sensazione si vive quando qualcuno è disposto collaborare per raggiungere il successo del vicino di negozio, con il fine unico di far felice la clientela.

Questo trend è quello che noi vogliamo diffondere sia tra noi commercianti, che nei confronti dei nostri clienti.

Desideriamo mettere al centro della nostra mission la persona, le sue esigenze, le relazioni, offrendo una città dove è piacevole passeggiare, fare acquisti, trovare un rapporto diretto, ma soprattutto una consulenza specializzata e dove la qualità dell'atmosfera è di gran lunga superiore a quella dei nostri primi concorrenti, l'on line e la grande distribuzione.”

Il direttivo ha lavorato parecchio a questo nuovo progetto, investendo soprattutto nel creare le basi per un approccio innovativo al commercio tradizionale.

Un gruppo coeso quello che si è spontaneamente predisposto, che ha posto le sue radici in un pensiero condiviso, quello della gentilezza.

Gentilezza intesa non come ovvia cortesia all'interno dei punti vendita, piuttosto come un fil rouge filosofico e operativo che guida l'azione sia all’interno del team InFossano e che allo stesso modo si rivela customer-friendly.

La gentilezza che salva il futuro dei negozi di vicinato i quali hanno il pregio di rendere sostenibile la vita nelle città, rivitalizzando, illuminando e dando brio alle strade e non ultimo, dando valore agli immobili della città stessa…

La gentilezza di InFossano si concretizza in strumenti efficaci di supporto agli acquisti in un momento obiettivamente difficile a livello economico, distribuendo a tutti gli acquirenti un carnet di buoni sconto dal valore di 250€, con tagli diversi da 3 € fino a 50 € da utilizzare all'interno dei negozi che aderiscono all'iniziativa in base alla propria spesa e dando la possibilità di fare shopping più leggero nel periodo tra il 3 giugno e il 3 luglio.



Questi buoni potranno essere prima ritirati gratuitamente presso i negozi InFossano e poi utilizzati presso numerose attività che comprendono servizi alla persona, lo shopping, la ristorazione, l'estetica e molto altro.

InFossano non mancherà poi di illuminare la città nel periodo natalizio e di portare altre iniziative. “InFossano - aggiunge il direttivo - rappresenta per noi un contenitore che racchiude in sé altri preziosi concetti come coinvolgimento, cooperazione, volontà e responsabilità nel cambiare una situazione, attraverso quello che potremmo individuare nell’invito a cambiare mentalità.

Desideriamo che il nostro team di piccoli imprenditori e commercianti possa tratteggiare una nuova rinascita cittadina, dove a vincere sarà il nostro atteggiamento positivo e collaborativo.

Allora sì che il nostro centro commerciale naturale potrà nuovamente esser luogo felice dove la gente tornerà a riunirsi.

Questo farà bene a tutti, perché siamo convinti che insieme si possano fare tante belle cose!”

Con l'occasione ci teniamo a ringraziare l’Ascom e Confcommercio, la Banca CRF, il Comune di Fossano e la Camera di Commercio di Cuneo per la collaborazione che ci offrono.

Scegli il tuo negozio preferito dove fare i tuoi acquisti e richiedi i coupon da 250 € di sconto da spendere nel mese di GIUGNO nei negozi aderenti all'iniziativa InFossano:



Ottica Maestrelli, Sisley, Benetton, Benetton 012, Pasticceria Giuffrida, Ortopedica Fossanese, Spaccio degli Occhiali, Ottica FV Gold, New York New York, Chiva’s, Sixty One, La Bottega Valle Josina, Gioielleria Perona, Calzedonia, Intimissimi, La Fedeltà, Cartoleria Minni e Co., Nikita, Milord Boutique, Cartoleria Arcobaleno, El Fardel, L’Erbolario, Pre Mod, Tortuga Viaggi, Profumi e Segreti, Farmacia Abrate, Marte e Venere, Farmacia Cumino, Ottica Gallo, Giada Viaggi, Profumi e Balocchi, Bar Tom, Bar del Viale, Chez Toi, Passocorto Shoes, Krissy, Bar Bis, Bar Fossanese, Agenzia Generali Via Roma, Il Tuo Stile parrucchiera, Ellesse Impresa Pulizie, Ribè calzature, Moma, Il Salotto del Capello.

