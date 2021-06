Rossana, al via la rassegna "I mercoledì del Codirosso"

Con mercoledì16 giugno gli appuntamenti della rassegna "I Mercoledì del Codirosso" arrivano a quattro, proponendo una prima assoluta : la presentazione, in presenza degli autori, del libro di Bernard e Martin Dematteis , scritto a sei mani con Laura Avalle "il manuale della corsa e della camminata in montagna" Tecniche Nuove .

Martin e Bernard Dematteis , nati e cresciuti nella piccola Borgata di Rore, nel cuore della Valle Varaita, hanno cominciato a dominare la scena nazionale sin da giovanissimi, anche nel cross, dove “Nin” vanta due dei migliori piazzamenti di sempre di un azzurro nella rassegna continentale: nono tra gli juniores (2005), poi anche tra gli under 23 (2008), mentre "Berny" ha vinto un titolo italiano junior (Cinque Mulini 2004) e vestito la maglia azzurra tra gli under 23, quando a Bruxelles 2008 contribuì all'argento dell'Italia insieme ad Andrea Lalli e al fratello.

Per Martin in montagna: un argento (2010) e un bronzo (2014) agli Europei, ma anche un bronzo iridato, conquistato a Tirana nel 2011.

Talento purissimo, il “keniano bianco” della corsa in montagna italiana è stato spesso fermato sul più bello da problemi fisici.

È però sempre risorto con grande determinazione, anche dalle vicende più tristi: così è stato anche in occasione dei Mondiali 2015, quando con uno straordinario quarto posto ha finalmente potuto alzare gli occhi al cielo, verso il suo piccolo figlio Matteo scomparso qualche mese prima.

Una rinascita contraddistinta poi, nel , dalla vittoria negli Europei di Arco. Martin era secondo sino a poche centinaia di metri dal traguardo, ma il gemello Bernard lo ha atteso per cedergli poi sul traguardo il successo, perché sentiva che fosse giusto così, a fronte delle tante difficoltà che la vita aveva presentato negli ultimi tempi al gemello.

Nella primavera del 2016, Martin ha realizzato uno dei suoi sogni: esordire in maratona. A Roma un debutto in 2h18:20, nella fase di preparazione anche il nuovo primato personale sulla mezza maratona: 1h04:52. Quattro secondi in meno rispetto a quanto corso dal gemello Bernard qualche mese prima.