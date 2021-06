Una "Sedia dell'Amore" a Cossano Belbo

Le postazioni particolari a Cossano Belbo aumentano.

Dopo la big family, l'altalena gigante, la Sedia rustica di San Pietro, adesso anche la sedia gigante dell'amore.

Situata sul crinale della collina della Rovere, sul sentiero Belvedere, la nuova postazione consente una visuale eccezionale con oltre 7 paesi in vista. La sedia con un cuore gigante a misura d'uomo adatto per fare selfie, ma anche per scattare foto del paesaggio con una magnifica cornice. L'amministrazione ha aggiunto una sopresa per tutti gli innamorati. Per coloro che visitano il luogo, la possibilità di utilizzare un foglio per scrivere una frase con la parola AMORE, scattare un selfie con la sedia visibile, ma anche la coppia ed il foglietto scritto, il tutto nella cassetta appena costruita.

Periodicamente i fogli verranno ritirati e la scritta più originale consentirà alla coppia che l'ha pensata, di vincere una cena romantica in un ristorante famoso di Cossano. Molte strutture ricettive cossanesi hanno già offerto un Week end in Langa. Saranno valutate tutte le possibilità per far crescere il concorso. A giorni nuova installazione allo Scorrone.