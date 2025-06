Borgo San Dalmazzo, ieri la camminata silenziosa per la pace organizzata dall'ANPI

Un lungo e silenzioso corteo ha attraversato ieri sera, venerdì 27 giugno, le strade di Borgo San Dalmazzo, portando con sé un messaggio chiaro: basta guerre, sì alla pace. A promuovere l’iniziativa è stata la sezione di Borgo e Valli dell’Associazione Nazionale Partigiani Italiani (ANPI), che ha voluto con questa camminata ribadire il proprio impegno civile contro ogni forma di conflitto armato.

La manifestazione ha preso il via dall’inizio di via Rivetta e si è conclusa in via Valdieri, presso il cippo commemorativo. Il percorso è stato accompagnato dal silenzio dei partecipanti, molti dei quali hanno esposto cartelli con messaggi di pace e solidarietà.

“Solo chi cerca la pace può sperare nella pace” è stato il motto scelto per l’evento, che ha voluto essere anche una presa di posizione contro il dramma umanitario in corso a Gaza. “Vogliamo sensibilizzare l’opinione pubblica – hanno dichiarato dall’ANPI – e ricordare che la nostra Costituzione, nata dalla Resistenza, ripudia la guerra come mezzo di offesa alla libertà altrui”.

Un gesto semplice ma potente, che ha trasformato le vie cittadine in un luogo di memoria, speranza e impegno civile.