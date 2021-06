Sci alpino: la preparazione estiva delle squadre AOC inizia a Les Deux Alpes

Comincia dal ghiacciaio francese di Les Deux Alpes la preparazione estiva delle squadre regionali di sci alpino per la stagione 2021-2022.

Il Consigliere referente del Comitato per lo sci alpino, Maurizio Poncet, ha convocato per la sessione di allenamento in programma da martedì 15 a domenica 20 giugno le seguenti atlete, che si alleneranno sotto la guida del tecnico Alberto Platinetti, coadiuvato da Alessandro Roberto, tecnico in distacco dal Centro Sportivo Esercito: Melissa Astegiano (classe 2003, Equipe Limone, che sarà presente a Les Deux Alpes dal 18 giugno e fa anche parte del gruppo Osservate 2 Speed delle squadre nazionali), Maria Sole Antonini (2004, Sci Club Varallo, facente parte del gruppo Osservate 2 Discipline Tecniche delle squadre nazionali), Martina Banchi (2003, Golden Team Ceccarelli), Ludovica Vittoria Druetto (2004, Sci Club Sestriere, facente parte del gruppo Osservate 2 Discipline Tecniche delle squadre nazionali), Matilde Lorenzi (2004, Sci Club Sestriere, facente parte del gruppo Osservate 2 Speed delle squadre nazionali), Emilia Mondinelli (2004, Sci Club Sansicario Cesana, facente parte del gruppo Osservate 2 Discipline Tecniche delle squadre nazionali), Chiara Teroni (2001, Mondolè Ski Team).

Il team maschile presente a Les Deux Alpes, guidato dall’allenatore Matteo Ponato (anche lui coadiuvato da Alessandro Roberto) sarà composto da Fabio Allasina (2004, Ski College Limone, facente parte del gruppo Osservati Discipline Tecniche delle squadre nazionali), Gregorio Bernardi (2004, Sci Club Sestriere, facente parte del gruppo Osservati Discipline Tecniche delle squadre nazionali), Carlo Cordone (2001, Equipe Limone), Luigi Graziano (2004, Equipe Limone). È invitato a partecipare all’allenamento Leonardo Rigamonti, atleta classe 2003 da poco tesserato per le Fiamme Gialle e facente parte del gruppo Osservati Discipline Tecniche delle squadre nazionali.