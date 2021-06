Savigliano, il Comune omaggia i 18 neo laureati assunti dall'Alstom

Anche il Comune di Savigliano ha reso omaggio insieme all'Alstom ai 18 laureati del master “Train 4 me” organizzato in collaborazione con il Politecnico di Torino e finanziato dalla Regione Piemonte.

Il Master, della durata di due anni, ha avuto inizio a marzo 2019 e ha visto la partecipazione di 18 studenti provenienti da tutta Italia e che dopo il contratto di alto apprendistato sono stati successivamente tutti confermati presso il sito di Savigliano.

Il Comune ha quindi organizzato un momento di festa per i neo assunti, a tutti è stata donata una copia della storia di Savigliano anche come forma di buon auspicio per il nuovo impiego in città.