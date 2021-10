Scontro tra auto e moto a Farigliano, ferito un 19enne elitrasportato al Santa Croce

Grave incidente nella mattinata di oggi a Farigliano. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 10 di oggi, mercoledì 23 giugno, in località Prella nei pressi del Caseificio Occelli.

Lo scontro è avvenuto tra un'auto e una moto. A riportare le ferite più importanti il centauro A.R. di 19 anni. Sul posto intervenuta una medicalizzata e l'elisoccorso del 118.

In loco anche i vigili del fuoco volontari di Dogliani per la messa in sicurezza dei veicoli e i carabinieri di Trinità per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.

Il giovane di 19 anni è stato elitrasportato al Santa Croce di Cuneo in codice giallo. Non è in pericolo di vita.