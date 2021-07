Tragedia a Ceriale: 76enne di Magliano Alfieri vittima di un malore in mare

Tragedia questa mattina a Ceriale, in provincia di Savona, dove un 76enne residente a Magliano Alfieri, Attilio Stirano, ha perso la vita a seguito di un malore accusato in mare.



L'allarme è stato lanciato attorno alle ore 11 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata: sul posto, nella spiaggia adiacente ai Bagni Martini, sul lungomare Armando Diaz, sono intervenuti i militi dell'emergenza sanitaria della Croce Bianca di Albenga. Riportato a riva già privo di sensi, il pensionato è purtroppo deceduto nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori.



L’uomo era molto conosciuto nel centro roerino. Per anni era infatti stato un apprezzato dipendente comunale, addetto all’Anagrafe. In pensione dal 1999, si era impegnato anche nell’amministrazione del paese, prima con la carica di vicesindaco (nella Giunta di Cesare Giudice), poi come consigliere di opposizione, nella consiliatura 2004-2009. Un paio di anni fa aveva poi assunto la presidenza della casa di riposo "Soggiorno Alfieri", dopo esserne stato a lungo consigliere di amministrazione.



Grande sportivo, era un appassionato di pallapugno, sport che aveva praticato come giocatore, nella Pallonistica Maglianese, e per il quale si era successivamente impegnato come dirigente e allenatore.



"Un amico – lo ricorda ora il sindaco Giacomina Pellerino – e una persona che è sempre stata di esempio e di aiuto per molti maglianesi, che ne avevano apprezzato la grande disponibilità quando era in servizio in municipio, e poi la mitezza e il grande equilibrio. Mancherà, questa sua cordialità, e siamo tutti profondamente addolorati per questa improvvisa perdita".