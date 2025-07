Cuneo, operaio cade in un cantiere edile di viale Angeli: trasportato all'ospedale Santa Croce in codice giallo

Nuovo incidente sul lavoro a Cuneo nel pomeriggio di oggi, lunedì 28 luglio.



Si tratta di un operaio caduto da un'impalcatura da un'altezza di circa tre metri, mentre svolgeva la sua attività all'interno di un cantiere in viale Angeli.



Soccorso dai sanitari del servizio regionale di emergenza 118 con il supporto della squadra dei vigili del fuoco di Cuneo per raggiungere l'ambulanza, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Santa Croce e Carle. Secondo le prime informazioni non si troverebbe in gravi condizioni o in pericolo di vita.



Sul posto la Spresal insieme alle forze dell'ordine per espletare i rilievi di rito.