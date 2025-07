Escursionista infortunato recuperato nel pomeriggio su Rocca La Meja, in alta valle Maira

Ancora un infortunio in quota, che si aggiunge a quelli avvenuti nella giornata di ieri, domenica 27 luglio a Valdieri. Nel pomeriggio di oggi è stato richiesto l'intervento dell'Elisoccorso del servizio regionale di emergenza 118 per il recupero di un escursionista impossibilitato a procedere.



Si tratta di un incidente, la cui gravità risulta di lieve entità, avvenuto nei pressi di Rocca La Meja, nel comune di Canosio in alta valle Maira. Il malcapitato è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Cuneo per le cure del caso.