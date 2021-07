R-ESISTENZE: Rassegna di Esistenze Culturali, Artistiche e Sportive in Valle Stura

R-Esistenze è un insieme di iniziative, attività e proposte che Yepp Valle Stura presenta sul territorio durante l’estate 2021. Questo calendario nasce da una riprogettazione delle attività che i giovani volontari avevano previsto per gli anni 2019-2020 ma di impossibile realizzazione dato il nuovo contesto sociale e aggregativo in cui viviamo. Da questo R-Esistenze, che rappresenta la perseveranza, la grinta e il desiderio di dare valore all’esistenza di possibilità e di vivacità in Valle.

R-Esistenze inizia il 22 Luglio 2021, con la presentazione del libro di Cinzia Dutto, “Il diario di Maria - Storie di donne sulle montagne della Resistenza”, a Gaiola, alle ore 20. Collaborano alla serata Fondazione Nuto Revelli e il duo musicale di Daniele Mauro e Luca Declementi, con arrangiamenti di musica occitana e popolare.

Il 23 Luglio 2021 un ricco pomeriggio dedicato ai giovani presso il Parco Borelli, a Demonte. Alle ore 17, Michele Bruna terrà il workshop di creazione della carta aperto a tutti, per sperimentare insieme la nascita di questo materiale con metodi sostenibili. Alle ore 21 si terrà “Sinestesie”: esibizione del quartetto d’archi CMYK con il live painting di Michele Bruna. Uno spettacolo che unisce la vista all’ascolto, durante il quale gli artisti giocheranno con la trasformazione di immagini e suoni.

Il 1 agosto 2021, a Pietraporzio alle ore 21, per la festa patronale del paese, i Lou Tapage si esibiranno accanto all’incantevole lago artificiale, con la loro musica occitana e popolare.

A settembre inoltre verranno proposti due corsi: uno di arrampicata base, con Michele Perotti, ed un workshop teatrale di tre appuntamenti.

Tutte le iniziative sono gratuite e saranno svolte nel rispetto delle normative anti covid 19. E’ necessaria la prenotazione e la validità della tessera associativa, gratuita, con la possibilità di associarsi al momento dell’iscrizione agli eventi.

Per ulteriori informazioni contattare i volontari dell’associazione alla mail yeppvallestura@gmail.com oppure scrivendo al numero 347 9043816 (Alessia).

Sei un giovane della Valle Stura? Vuoi conoscere meglio l’associazione e contribuire attivamente con le tue idee? Seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram o contattaci alla mail yeppvallestura@gmail.com

L’Associazione Yepp Valle Stura nata a febbraio 2018, è composta da giovani residenti in Valle. Si impegna, con la supervisione di Yepp Italia e la collaborazione dell’Unione dei Comuni della Valle Stura, della Fondazione CRC e della Compagnia di San Paolo, all’ideazione e alla creazione di iniziative, eventi, spazi, in cui i giovani della Valle possano condividere esperienze, acquisire competenze e concretizzare i desideri di miglioramento del territorio.

L’obiettivo dell’associazione è quello di creare una rete efficace tra giovani della Valle Stura e gli enti pubblici e del terzo settore per lavorare ad un effettivo empowerment della comunità.

Per informazioni:

https://www.facebook.com/yeppvallestura/

https://www.instagram.com/yeppstura/

yeppvallestura@gmail.com