Al via da oggi anche a Borgo San Dalmazzo la Giornata di Raccolta del Farmaco

Per il settimo anno consecutivo la farmacia Sant'Andrea di Borgo San Dalmazzo aderisce all'iniziativa solidale della Giornata di Raccolta del Farmaco organizzata dal Banco Famaceutico.



Quella del quartiere di Gesù Lavoratore di via Po si unisce alle altre della provincia di Cuneo che complessivamente arrivano ad essere circa 80.





La raccolta inizia oggi, martedì 10 febbraio, e proseguirà fino a lunedì 16 febbraio. Durante tutta la settimana, sarà possibile andare nelle farmacie che aderiscono e donare un medicinale per chi ha bisogno.



La Sant'Andrea anche per questa edizione raccoglierà farmaci da banco per la missione ad Haiti di padre Massimo Miraglio. Tutti i pomeriggi saranno presenti volontari che faciliteranno l'adesione all'iniziativa solidale.





Lo scorso anno sono stati 577 i farmaci raccolti e donati alla missione di padre Miraglio. Sull'isola è mente e braccia del progetto per l’Ospedale per la Cura delle lesioni Cutanee (CLC) Saint Camille a Jérémie, piccola cittadina di provincia, ed è anche parroco della Madonna del Perpetuo Soccorso, una comunità di quattromila anime isolate in montagna.



Ad ogni anno grazie alla generosità dei borgarini è stato possibile superare il record raggiunto in quello precedente e l'obiettivo è di riuscirci anche questa volta.