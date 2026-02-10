WoW! L'outdoor del Cuneese protagonista alla BIT di Milano tra sport, natura e inclusione

L'offerta turistica outdoor della provincia di Cuneo e di Langhe Monferrato Roero è stata protagonista alla BIT, Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Negli spazi della Regione Piemonte, l'ATL del Cuneese e l'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero hanno presentato le opportunità di attività all'aria aperta e gli eventi sportivi dei due territori in un evento stampa coordinato dall'Associazione per il turismo outdoor WOW. L'iniziativa consolida una sinergia tra le due ATL ormai storica, volta a promuovere il Piemonte meridionale come destinazione d'eccellenza sui mercati nazionali e internazionali.

Ad aprire l'incontro, l'assessore regionale al Turismo Paolo Bongioanni: "La provincia di Cuneo e l'intero Piemonte sono stati tra i primi a livello nazionale a individuare nelle attività all'aria aperta un'importante direttrice per lo sviluppo turistico e territoriale. Tanti passi in avanti sono stati fatti da quando, nel 2013, è nata l'Associazione: sono molto soddisfatto del fatto che si investa nella formazione degli operatori turistici, nell'incontro tra i vari attori della filiera e nella visibilità sui mercati stranieri. Abbiamo una Regione con una varietà eterogenea di attrattive nel segmento del turismo outdoor, e stiamo sviluppando partnership con altri enti, come la Regione Liguria, per collegare le ciclovie delle Alpi con quelle della Riviera".

Dalle Alpi alle colline Unesco: una palestra a cielo aperto

In concomitanza con l'apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, il tema portante è stato lo sport come strumento privilegiato di scoperta ambientale. Dalle Alpi del Monviso alle colline UNESCO, il territorio si conferma un ecosistema che accoglie sciatori, appassionati di trekking, bike, arrampicata e volo in mongolfiera.

La stagione invernale in corso ha visto il ritorno di nevicate eccezionali sulle montagne cuneesi, con scenari immacolati che non si registravano da anni. Gli sciatori hanno potuto contare su 17 stazioni all'avanguardia e oltre 400 km di piste, con 15 centri fondo, arricchite da un'offerta ricettiva di alto livello con strutture di charme, baite in quota e programmi di après-ski.

Guardando alla bella stagione, le Alpi di Cuneo propongono un'evoluzione del turismo outdoor: accanto ai classici trekking e cicloturismo, crescono le esperienze immersive, dalle attività slow come il forest bathing e lo yoga, a quelle più adrenaliniche quali sky running, rafting e canyoning. Numerose le iniziative già programmate per l'estate, tra cui il MUT – Marguareis Ultra Tour, la 100 Miglia Monviso, la GF Étape Piemonte by Tour de France e la GF La Fausto Coppi con passaggio sul Colle del Fauniera. Da non perdere anche OFF, Outdoor Free Festival nel Monregalese dal 5 al 7 giugno.

Inclusione e autenticità

"Il turismo outdoor in provincia di Cuneo si sta caratterizzando sempre più per autenticità e inclusione", sottolinea Daniela Salvestrin, direttore dell'ATL del Cuneese. "C'è una storia speciale che rende le Alpi di Cuneo una destinazione invernale particolarmente unica: è l'esperienza di DiscesaLiberi, una realtà che lavora per rendere davvero inclusivo il mondo degli sport invernali su neve, permettendo a persone con disabilità di vivere la montagna in sicurezza. Il nostro volto di ambasciatore del turismo sportivo è l'atleta paralimpico Diego Colombari, oro a Tokyo 2020, ora impegnato anche nello sci nordico sitting. Il nostro motto è: lo sport è per tutti".

Langhe Monferrato Roero: outdoor tra vigneti e tradizione

Le colline di Langhe Monferrato Roero, patrimonio mondiale dell'Umanità dal 2014, sono lo scenario ideale per una vacanza all'aria aperta che unisce enogastronomia riconosciuta a livello mondiale e grande varietà di attività outdoor per tutti. Meta ideale per uno short break primaverile, le colline Unesco si possono esplorare passeggiando, a cavallo, in moto elettrica e persino in mongolfiera.

Menzione a parte merita il mondo bike, che trova percorsi adatti ad ogni declinazione: e-bike, MTB tra boschi e vigneti del Roero, tracciati per bici da strada e itinerari gravel. Tanti i servizi dedicati agli appassionati delle due ruote nel Club di Prodotto Bike, oltre a city e-bike a noleggio disponibili all'ufficio turistico di Alba.

"Le esperienze all'aria aperta si affermano come motivazioni dominanti del viaggio in Langhe Monferrato Roero e lo testimonia l'aumento delle presenze turistiche registrato nella primavera-estate 2024", afferma Bruno Bertero, direttore di Ente Turismo Langhe Monferrato Roero. "La partnership con i colleghi cuneesi, attraverso l'Associazione WOW, ci permette di costruire un prodotto turistico outdoor complementare con montagna e collina. Tra gli obiettivi del 2026 c'è il consolidamento dell'offerta outdoor per tutti, con il coinvolgimento di formatori e associazioni che già operano per rendere l'attività all'aria aperta fruibile per tutti".

Sistema integrato: aeroporto e territorio

"La crescita dell'aeroporto passa necessariamente dalla capacità del territorio di fare sistema", spiega Anna Milanese, Accountable Manager di Cuneo Airport. "Promuovere in modo unitario l'offerta turistica, in particolare quella outdoor, significa creare le condizioni per attrarre nuovi collegamenti aerei e rafforzare l'incoming. La conferma della ski route con la Polonia dimostra che la sinergia tra promozione turistica, offerta ricettiva e aeroporto produce risultati concreti".

Davide Merlino, presidente dell'Associazione WOW, ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa: "Nel 2013, su iniziativa congiunta delle due ATL e con il sostegno della Camera di Commercio e della Fondazione CRC, nasceva il Comitato per il Turismo Outdoor, ora divenuto Associazione. In primavera partirà un corso dedicato ad operatori turistici sui temi di accessibilità e inclusione, nell'ambito di un progetto co-finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo".

La presentazione, moderata dal giornalista Danilo Poggio, si è conclusa con una degustazione della tradizionale Colomba Albertengo, presentata dal patron Massimo Albertengo con il sindaco di Torre San Giorgio Daniele Arnolfo, in abbinamento all'Asti spumante DOCG e al Brachetto d'Acqui spumante DOCG offerti dai rispettivi Consorzi di tutela in collaborazione con l'Enoteca Regionale Colline del Moscato d'Asti.