Envie guarda allo sport: in Regione per il progetto del nuovo campo da calcio

Nei giorni scorsi il sindaco di Envie Roberto Mellano, insieme al consigliere comunale delegato allo sport Andrea Ribotta, ha incontrato a Torino l’assessore della Regione Piemonte Paolo Bongioanni, per fare il punto sulle opportunità offerte dal bando regionale dedicato all’adeguamento e alla riqualificazione degli impianti sportivi.

Al centro del confronto è stato il progetto per la realizzazione di un nuovo campo da calcio regolamentare, che sorgerà in adiacenza a quello attualmente esistente. Un intervento pensato per rispondere alle esigenze delle società sportive locali e per rendere l’area più funzionale e fruibile, anche in vista delle attività ufficiali di campionato.

Per realizzare il nuovo campo da calcio il Comune ha ricevuto un finanziamento da parte del Coni e ha già avviato l’iter tecnico necessario, predisponendo il Progetto di Fattibilità tecnico-economica (Pfte), primo passaggio fondamentale per poter accedere ai finanziamenti e procedere successivamente con la progettazione esecutiva e le gare di affidamento dei lavori.

“Oltre al nuovo campo i cui lavori di realizzazione dovrebbero iniziare nei prossimi mesi – spiega il sindaco Roberto Mellano - l’attenzione è rivolta anche agli spogliatoi e alle strutture di servizio degli attuali impianti; l’obiettivo è quindi quello di realizzare nuovi spogliatoi in prossimità dell’area sportiva, valutando contestualmente anche la sistemazione della recinzione e di alcune dotazioni impiantistiche, compatibilmente con le risorse che sarà possibile intercettare attraverso bandi regionali o il supporto delle fondazioni bancarie.

L’incontro in Regione – ha evidenziato il sindaco – è stato importante per confrontarci direttamente sugli strumenti disponibili e per comprendere come impostare al meglio i prossimi passaggi. Si tratta di un progetto in divenire, ma crediamo molto nel valore dello sport come occasione di aggregazione e crescita per i giovani e gli abitanti del nostro paese.

Mellano ha espresso il proprio ringraziamento alla Regione Piemonte e all’assessore Paolo Bongioanni per l’attenzione e la disponibilità dimostrate nei confronti del territorio, auspicando che il percorso avviato possa tradursi in risultati concreti per Envie nei prossimi mesi.