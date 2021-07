Il Comune di Bra assume due operai giardinieri

E’ pubblicato sul sito web di Agenzia Piemonte Lavoro l’avviso per la selezione tramite il Centro per l’Impiego di Bra per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 2 posti di “Operaio Specializzato Giardiniere” (cat. B, tempo pieno e indeterminato) presso la ripartizione Lavori Pubblici del Comune.

Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti possono avanzare la propria candidatura esclusivamente on line tramite il sito www.agenziapiemontelavoro.it (link diretto: https://www.agenziapiemontelavoro.it/index.php?option=com_content&view=article&id=745 ) dalle ore 8 del 3 agosto alle ore 8 del 5 agosto 2021. Le adesioni pervenute prima ed oltre il termine non saranno considerate valide.

I dettagli relativi ai requisiti richiesti, tra i quali l’idoneità fisica alla mansione, la licenza di scuola media inferiore, il possesso della patente di guida categoria B e la qualifica professionale “Giardiniere o equipollente” o un’esperienza lavorativa biennale nel settore, sono pubblicati sul sito del Comune di Bra nella sezione “Bandi di concorso” (link diretto: bra.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/igrid/1237391).

I candidati saranno sottoposti a una prova pratica manuale a carattere specialistico nel campo specifico. Maggiori informazioni contattando il Centro per l’Impiego di Bra al numero 0172.412226 o alla mail: impiego.alba.bra@provincia.cuneo.it.