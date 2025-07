Canale ha ospitato la seconda edizione della “Festa dell’Enoteca Regionale del Roero”

Si è svolta con successo, domenica 13 luglio, nel centro storico di Canale, la seconda edizione della “Festa dell’Enoteca Regionale del Roero”, un momento di incontro e condivisione che ha celebrato il vino, i sapori e la comunità del Roero. Particolarmente apprezzato l’allestimento con i tavoli disposti lungo la via Roma, di fronte alla sede dell’Enoteca Regionale.

Un banco d’assaggio con oltre 70 cantine associate all’Enoteca ha rappresentato al meglio la ricchezza vitivinicola del territorio, con molte etichette in libera degustazione e una cena che ha esaltato i prodotti locali. Convivialità, musica e un clima di autentica festa hanno accompagnato la serata, attirando un pubblico numeroso, tra enoappassionati, amici dell’Enoteca e rappresentanti delle istituzioni.

"È stato un bellissimo momento – dichiara il presidente Marco Perosino – che ci ha restituito il senso profondo del nostro lavoro: essere riferimento per i produttori che si sentono rappresentati e seguiti, condividere un progetto con collaboratori appassionati, accogliere un pubblico di amici e intenditori sempre più numeroso e affezionato. Questo entusiasmo ci incoraggia a proseguire con programmi ambiziosi e a rafforzare il dialogo con tutti gli Enti del Roero per valorizzare insieme il nostro territorio".

L’iniziativa si è distinta anche per la partecipazione corale dei Comuni soci dell’Enoteca Regionale e per il clima positivo che ha animato Via Roma, nel cuore del centro storico di Canale. Un appuntamento che si conferma, alla sua seconda edizione, come un evento identitario e di riferimento per la promozione territoriale del Roero.

La serata è stata arricchita da un accompagnamento musicale che ha reso l’atmosfera ancora più coinvolgente, contribuendo al successo di un evento nato per rafforzare i legami tra produttori, istituzioni e comunità.