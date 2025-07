Montezemolo omaggia la memoria dello storico sindaco Dino Robaldo, in occasione del ritorno della Fiera del Miele

Un momento per ricordare lo storico sindaco Secondino "Dino" Robaldo e celebrare il ritorno, dopo dieci anni di stop, della Fiera del Miele, nata nel 1979 e riconosciuta nel 1996 dalla Regione Piemonte.

Così, domenica scorsa, il Comune di Montezemolo ha dedicato un'intera giornata di festa in paese, all'insegna dell'amicizia e della valorizzazione dei produttori locali.

Durante la giornata si è svolto il mercatino locale dedicato al miele, con assaggi di alcuni dei mieli del territorio, oltre a un convegno riservato agli apicoltori durante il quale sono stati affrontati argomenti di attualità per chi opera nel settore.

Il momento più toccante è stato certamente il ricordo dedicato allo storico sindaco, papà del primo cittadino di Mondovì e presidente della Provincia, Luca Robaldo, cui è stata dedicata una targa in quanto: "Sindaco e amministratore locale per oltre trent’anni, che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di chi ha conosciuto il suo spirito generoso, la sua saggezza e il suo amore per questo paese”.

L'iniziativa, fortemente voluta dall'amministrazione del sindaco Marco Giacosa, ha voluto omaggiare Dino Robaldo, presidente ad interim dell’associazione nazionale dei territori del miele che, a partire degli anni Settanta in poi, ha promosso non soltanto la fiera, ma come presidente della Comunità Montana di Ceva ha lanciato l’idea “adotta un alveare” (oggi divenuta iniziativa di successo nazionale) e l’apertura della prima Mieloteca Italiana. Nel 2002 poi è stato tra i promotori e primi firmatari del “manifesto per il miele”, iniziativa ripresa successivamente su scala nazionale da Legambiente, volta anche a valorizzare il miele del territorio, riconosciuto poi a livello europeo come specialità tradizionale dei comuni dell’Alta Langa.

"Con il ritorno di questo evento raccogliamo un pezzo di storia apistica piemontese importante, - il commento di Giacosa - con l’obiettivo per il borgo di tornare a essere un punto di riferimento importante per l’apicoltura di territorio anche nel suo rilievo nazionale".

"È stata una giornata intensa ed emozionante - spiega il presidente provinciale, Luca Robaldo -, dedicata ai luoghi nei quali sono cresciuto ed alla solidità dei valori che mi hanno trasmesso. È stata l’occasione per ricordare l’impegno di papà e la costanza del suo servizio al Comune di cui è stato Sindaco, Montezemolo. E poi, la Fiera del Miele è ripartita e con essa quel modo di lavorare insieme, come Comunità: grazie a tutti gli amici che hanno condiviso questa giornata e grazie a chi l’ha voluta ed organizzata. A Marco, il Sindaco, e alla sua Amministrazione l’abbraccio e l’in bocca al lupo più grandi!".

Tanti gli amministratori presenti alla cerimonia, tra questi, anche il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio: "A Montezemolo abbiamo ricordato Dino Robaldo, storico sindaco di questo paese dell’Alta Langa. Un amministratore capace che ho avuto modo di conoscere ancora di più attraverso suo figlio, Luca Robaldo, ora presidente della Provincia di Cuneo, ma per me un amico e un riferimento prezioso".