Bra, la casa di riposo Montepulciano rinnovata all'esterno e all'interno

Sono terminati in questi giorni i lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria della Residenza per anziani “Montepulciano” di Bra, gestita dal gruppo “Sereni Orizzonti”. L'intervento si è reso necessario per adeguare la struttura sia da un punto di vista impiantistico (idraulico, elettrico, illuminazione e chiamata) sia da un punto di vista di manutenzione straordinaria edile dell’intero edificio e della camera mortuaria (ex cappella). A renderlo noto è Massimo Blasoni, azionista di riferimento del gruppo friulano.

Per la tinteggiatura interna ed esterna dell’edificio “Sereni Orizzonti” ha utilizzato per la prima volta Airlite: una vernice naturale al 100% in grado di abbattere l’inquinamento atmosferico e che ha la capacità di eliminare in modo radicale virus e batteri da ogni superficie su cui viene applicata. Test indipendenti condotti in Cina, Italia e Regno Unito hanno inoltre attestato la sua capacità unica di rendere inattivo, dopo appena 15 minuti, il ceppo virale dell’Human Coronavirus (NL63). «Brevettata in oltre 50 Paesi con 19 certificazioni internazionali, Airlite è una tecnologia incorporata in una pittura minerale in modo del tutto naturale, senza quindi ricorrere a sostanze chimiche o a biocidi» spiega Massimo Bernardoni, direttore Ricerca e sviluppo dell’azienda produttrice. «Grazie all’energia della luce e alla presenza di umidità nell'aria, crea una barriera di ossidanti che decompone le sostanze organiche nocive trasformandole in sostanze innocue. Alle sue proprietà antibatteriche e antivirali, unisce pertanto anche la capacità di ridurre gli inquinanti tossici presenti nell'aria, come gli ossidi di azoto (NOx) e i pericolosi composti organici volatili (COV) tra cui anche la formaldeide. Caratteristiche a tal punto uniche che nel 2019 le Nazioni Unite hanno ufficialmente indicato Airlite come una delle 4 innovazioni all’avanguardia nella lotta all’inquinamento atmosferico del pianeta».

La Residenza “Montepulciano” si trova ubicata su una dolce collina vicina a una delle piazze più importanti della cittadina e dispone di 69 posti letto per anziani autosufficienti e non, distribuiti in stanze singole e doppie. La struttura garantisce l’assistenza alla persona, infermieristica e medica grazie alla presenza di infermieri professionali e di un medico nonché di fisioterapisti che si occupano degli ospiti che necessitano di riabilitazione motoria. La cucina interna permette di personalizzare la dieta a seconda delle singole esigenze degli ospiti. La Residenza “Montepulciano” è inoltre organizzata per soddisfare eventuali richieste di soggiorni diurni, di sola somministrazione dei pasti principali, o, per chi abita nei dintorni, di prestazioni infermieristiche di tipo semplice quali prelievi per esami ematici, iniezioni ed altro.