È stato avviato il tavolo di lavoro del Coordinamento Pedagogico Territoriale saviglianese, che raggruppa i servizi educativi 0-6 anni di 13 comuni del territorio che afferiscono al Comune di Savigliano, capofila.

Le referenti dei servizi si sono ritrovate al Centro culturale di piazza Nizza per prendere parte al progetto formativo "Educatori 0-6 e genitorialità: comunicare , accogliere, generare fiducia". “In cattedra” c'era Tobia Trovato: coach, formatore, orientatore ed educatore.

«Il Coordinamento pedagogico – spiega Annalisa Allocco, referente amministrativa del Cpt e responsabile del nido comunale “Peter Pan” – comprende e riunisce i coordinatori dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia esistenti sul nostro territorio (statali, comunali, privati, paritari) e svolge un ruolo indispensabile per lo sviluppo di servizi attraverso il confronto professionale collegiale. L'incontro formativo di sabato ne è stato l'esempio, con un'ottima partecipazione di educatori ed insegnanti da tutti i 13 comuni. Altri incontri sono in programma: è in calendario una seconda plenaria a fine febbraio, ed altri 10 incontri nei prossimi mesi».



