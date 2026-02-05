Saluzzo, il Parco del Monviso cerca un gestore per educazione ambientale e centri visita

L’Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso ha indetto un’indagine di mercato per l’affidamento del servizio di educazione ambientale, di apertura dei centri visita e di supporto alle attività di promozione svolte dall’ente. Il servizio si svolgerà nel territorio delle aree protette, presso le strutture di visita e in altri luoghi in cui siano organizzati eventi e attività correlate al Parco del Monviso. La durata dell’appalto è di un anno, a partire dal 1° luglio, e l’importo stimato del servizio ammonta complessivamente a € 33.714,21/annui IVA esclusa.

La procedura si svolge tramite un’iniziale manifestazione d’interesse ad essere invitati a presentare un’offerta: gli operatori economici interessati dovranno inviare, secondo le modalità e utilizzando la modulistica previste dal bando, un’apposita domanda entro le ore 12 del giorno mercoledì 18 febbraio 2026. Ulteriori informazioni, il testo completo dell’avviso e gli allegati sono consultabili a partire dal sito web dell’Egap Monviso, www.parcomonviso.eu , o direttamente al link https://amministrazionetrasparente.parcomonviso.eu/Menu?IDDettaglio=328973

L’Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso procederà a valutare le manifestazioni di interesse ricevute e a invitare gli operatori che avranno risposto alla procedura di selezione vera e propria, che si svolgerà attraverso la piattaforma digitale Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e sulla quale gli operatori partecipanti dovranno essere iscritti e qualificati nella categoria “Servizi di formazione”.