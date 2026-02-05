Savigliano: dal Comune l'appello a sostituire la carta d'identità cartacea

Dal prossimo 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida: dovrà essere sostituita con il documento d'identità elettronico. Il Comune di Savigliano invita dunque chi non abbia ancora effettuato il passaggio a procedere fin da subito alla sostituzione.

È possibile prendere appuntamento tramite il sito internet del Municipio (Home/Servizi/Prenotazioni), oppure tramite il Facilitatore digitale.

Per sostenere infatti i cittadini nell'attivazione digitale della carta d'identità elettronica, nella gestione dell'applicazione, e anche per i codici Pin, Puk e le prenotazioni degli appuntamenti sarà presente in Ufficio Anagrafe un Facilitatore Digitale. Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì mattina di febbraio, dalle 8.30 alle 12.30. Si tratta di un supporto totalmente gratuito per cui non è necessaria la prenotazione.

Il progetto è a carico del Consorzio Monviso Solidale nell'ambito del Pnrr per l’appuntamento del venerdì , sostenuto invece dal Comune di Savigliano per quanto riguarda lunedì e mercoledì.

L’intenzione è di estendere il servizio anche per i prossimi mesi, se la risposta della cittadinanza si rivelerà positiva.