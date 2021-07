E’ un saluzzese di 48 anni la vittima dell’incidente in montagna verificatosi nel pomeriggio di oggi, domenica 18 luglio, ai 3mila metri del Pelvo d'Elva, in territorio di Casteldelfino.



Dalle prime informazioni in nostro possesso sembra che l’uomo fosse impegnato in un’escursione insieme alle moglie.



La salma è stata trasportata a Casteldelfino dall’elicottero del 118.

[ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO]