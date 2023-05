Questura di Cuneo, avvicendamento ai vertici: Davide Balbi dirige la Polizia Amministrativa e Sociale

Cambio ai vertici nella Questura di Cuneo.

La Squadra della dirigenza della Questura di Cuneo perde due preziosi elementi, il Primo Dirigente della Polizia di Stato dr.ssa Floriana Gesmundo, che ha diretto la Divisione di Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione dal 1° settembre 2021 ed il Vice Questore della Polizia di Stato Fiorella Colangelo, Vice Dirigente della citata Divisione dal 24 maggio 2021.

La dottoressa Gesmundo, che arrivò dal Commissariato di Pescia (PT), è stata trasferita alla Questura di Bari dove, da oggi 8 maggio, assume il prestigioso incarico di dirigente dello stesso ufficio diretto a Cuneo. Di origini pugliesi, ha ovviamente accolto la notizia del nuovo incarico con soddisfazione, anche perché aveva già diretto la Polizia Postale di quel capoluogo.

A Cuneo lascia un ottimo ricordo ed un gran lavoro svolto.

I numerosi Open Day effettuati, grazie ad un impegno eccezionale che l’abilità della dr.ssa Gesmundo ha saputo mettere in campo per gli uffici della Questura e degli sportelli distaccati di Bra, Alba e Ceva, hanno fornito risposta alle difficoltà dei cittadini che non riuscivano ad ottenere un appuntamento sull'agenda online.

La dottoressa Fiorella Colangelo, invece, di origini campane, ha iniziato la sua carriera alla Polizia Stradale ricoprendo diversi incarichi rilevanti, per poi proseguire il suo avanzamento professionale alla Questura di Asti. Dopo l’esperienza cuneese è stata assegnata alla Questura di Savona, dove, da oggi, assume la direzione della Divisione Polizia Anticrimine.

Alla Questura di Cuneo si è distinta nella gestione straordinaria delle richieste di rilascio di permesso di soggiorno a favore dei cittadini ucraini giunti nella nostra provincia per sfuggire al conflitto bellico.

Il Questore di Cuneo, Nicola Alfredo Parisi, ha ringraziato le due dottoresse per la professionalità, la competenza e l’impegno profuso nei rispettivi incarichi nel periodo di permanenza presso la Questura, augurando loro un futuro ricco di successi professionali e personali.

Da oggi, l’incarico di Dirigente della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale è stato affidato al Primo Dirigente della Polizia di Stato dr. Davide Balbi. Un Funzionario di alto profilo, che vanta una lunga e qualificata esperienza come si evince dal suo percorso professionale.

Laureato in Giurisprudenza nel 1997 è entrato nella Polizia di Stato svolgendo servizio prima nel VI Reparto Mobile di Genova e poi nel III Reparto Mobile di Milano. Nel 2000 è stato trasferito nella squadra sperimentale di polizia giudiziaria presso la Procura di Milano voluta dal dott. D’Ambrosio per la definizione dei procedimenti semplificati.

Nel 2002, al termine del 92° corso Commissari è assegnato al VI Reparto Mobile di Genova, dove si è occupato dell’addestramento del personale ai nuovi moduli dell’ordine pubblico ed ha gestito i contingenti dei reparti inquadrati nelle grandi manifestazioni sportive e politiche tra le quali i G8 e G7 svoltosi in Italia.

Nel 2010, trasferito al Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per la Liguria, ha coordinato l’attività di sopralluogo tecnico in eventi criminosi dando concerto contributo, tra gli altri, alla risoluzione di casi di omicidio come il “delitto delle forbici”, l’assassinio Olivieri a Sestri Levante e l’uccisione di un ex collaboratore di giustizia a Chiavari.

Di particolare rilievo è stata la sua l’attività tecnica direttamente svolta per individuare ed assicurare elementi di prova a carico degli autori dell’attentato Adinolfi, compiuto da noti esponenti del movimento anarchico.

Nel 2018, a seguito della caduta del ponte Morandi, ha organizzato e diretto una lunga e complessa attività di sopralluogo tecnico-scientifico a supporto dei periti della Procura e del Gip del tribunale di Genova.

Nel 2019 è stato trasferito al Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica per il Piemonte e la Valle D’Aosta di Torino dove ha seguito in prima persona le attività più delicate relative a diversi crimini efferati come la decapitazione di un cittadino del Bangladesh, l’omicidio di Massimo Melis e, più recentemente, lo stupro di una studentessa nel campus universitario del capoluogo.

In occasione della morte della piccola Fatima, una bambina caduta dal balcone di un palazzo del centro di Torino, ha introdotto la nuova tecnologia dei rilievi con tecnica fotografica 360, consentendo agli inquirenti la formulazione di ipotesi accusatorie basate su un’esaustiva e completa ricostruzione della dinamica dei fatti.

Forte di una grande esperienza in materia è stato chiamato a gestire, anche per periodi transitori, il Gabinetto dei Polizia Scientifica di Palermo (2018) di Milano ( 2021) e, di nuovo, Genova (2022).

Il Questore Parisi, anche a nome di tutto il personale della Polizia di Stato operante nella provincia di Cuneo, ha espresso al Dr. Balbi i migliori auguri per un proficuo lavoro.