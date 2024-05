Una relazione osteggiata dietro ai cinque proiettili sparati contro una roulotte al campo di Passatore

Erano le tre e mezza del mattino del febbraio 2020 quando J.A., un 45enne di origini sinti, avrebbe aperto il fuoco contro la roulotte di una coppia di nomadi di via Passatore a Cerialdo. I motivi che si celerebbero dietro ai cinque proiettili sparati da un calibro 38 sarebbero di natura famigliare: verosimilmente una relazione osteggiata dalla famiglia.

L’uomo, attualmente in carcere per altri reati e su cui grava la recidiva specifica, deve ora rispondere davanti al Tribunale di Cuneo di minacce gravi. La contestazione è aggravata dall’uso dell’arma, che J.A. non avrebbe denunciato. Per questo è anche accusato di detenzione illecita.

I colpi avevano spaccato due finestre senza ferire la famiglia che dormiva nella roulotte: una coppia di 57 e 54anni, una donna in dolce attesa di 29 anni e la sua bambina di 7 anni. Sul fatto nessuno formalizzò mai denuncia.

Come illustrato da uno degli agenti intervenuti quella notte, chiamati dagli occupanti, l movente sarebbe una diatriba famigliare: “Sapevamo che c’erano alcune tensioni perché la figlia di J.A. frequentava l’allora compagno della 29enne che viveva in quella casa.”

La figlia dell’imputato, all’epoca minorenne, qualche giorno prima era stata ritrovata dalla Polizia a Montecatini in compagnia del ragazzo, che risiede in Toscana, a cui sarebbero state indirizzate le minacce: “Dalle intercettazioni era emerso che J.A. fosse nella disponibilità di una pistola – ha proseguito l’agente – A luglio poi l’imputato aveva inviato un messaggio al ragazzo scrivendogli ‘ora sei morto’”.

La prossima udienza, il 18 ottobre.