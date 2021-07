A Moretta, una serata di consigli per la cura degli amici a quattro zampe

Serata dedicata agli animali quella andata in scena la scorsa settimana a Moretta, organizzata dalla biblioteca civica. Grazie alla partecipazione dell’istruttore cinofilo Maurizio Luppi che ha presentato le varie sfaccettature di un cane, sono stati forniti una miriade di consigli utili ai partecipanti che avevano portato il proprio amico a quattro zampe in piazza. L'incontro si è subito reso decisamente interessante e ricco di spunti grazie alla partecipazione attiva e l'osservazione diretta dei comportamenti dei cani in uno spazio comune. Vedere e capire per cercare di migliorare i comportamenti errati. Ogni cane è stato preso in esame dall'istruttore e dai presenti per cogliere i segnali di disagio o gli stati d'animo in un contesto diverso dal proprio ambiente domestico. Manuela Millone, consigliere alla cultura, riferisce: «Sono molto soddisfatta della serata, anche dal fatto che tutti i partecipanti si sono detti contenti di tale iniziativa. Da rifare sicuramente per approfondire l'argomento».