Il saviglianese Marco Buttieri nella giunta esecutiva nazionale di Federcasa

Importante e prestigioso incarico a livello nazionale per il saviglianese Marco Buttieri , che nei giorni scorsi è stato chiamato a far parte della giunta esecutiva di Federcasa, la federazione nazionale che gestisce 836 mila alloggi di cui 759 mila in locazione Erp (edilizia residenziale pubblica), 25 mila a canone calmierato, 52 mila a riscatto e 270 mila altre unità immobiliari.

Commenta con soddisfazione Buttieri: “È un onore poter far parte di un’associazione che rappresenta 84 aziende ex IACP, motore dell’edilizia sociale italiana. Metterò a disposizione del presidente Novacco e della federazione tutta l’esperienza maturata in dieci anni nell’ATC Cuneo prima e in quella Piemonte Sud ora per portare nell’area del Nord Ovest ed in particolare nella regione che rappresento, il Piemonte, tutte le risorse e le azioni necessarie per il rilancio dell’edilizia popolare. Ringrazio Fratelli d’Italia, sia regionale che nazionale, per il sostegno dato alla mia candidatura nell’assemblea nazionale. La politica di coerenza e competenza, che contraddistingue la nostra azione politica – aggiunge Buttieri - sarà il mio faro nel prossimo triennio”.