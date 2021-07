Priola sogna un nuovo palazzetto per l'Alta Val Tanaro con il "Bando distruzione" di Fondazione CRC

Anche Priola è incluso nella seconda fase del "Bando Distruzione" della Fondazione CRC, nato nel 2017 con l’obiettivo di ripristinare la bellezza di alcuni angoli della provincia, che versano in stato di abbandono o degrado.

Il comune di Priola ha chiesto di intervenire per la demolizione della struttura sportiva geodetica, risalente agli anni '90, e dei fabbricati in muratura posti a servizio dell’impianto.

"La costruzione non risponde più ai requisiti di trasmittanza termica attuali e presenta lacerazioni in più punti: l’obiettivo è sostituire questa costruzione costituita da legno lamellare, acciaio e un telo di copertura, con un nuovo impianto sportivo a servizio della valle" - si legge sul sito - "La demolizione della struttura, nell’ottica di favorire una sostenibilità anche ambientale, sarà svolta in modo selettivo, con l’indirizzo di riutilizzare, quando possibile, le parti di struttura portanti recuperate per interventi a servizio della comunità, ad esempio piccoli spazi coperti per attività di spettacolo o stand per fiere e mostre, pensiline o elementi di arredo urbano in genere".

Per "distruggere" questa struttura e offrirle la possibilità di rinascere è possibile votare cliccando qui.