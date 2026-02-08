Agenzia di Sviluppo Locale di AFP Dronero: il contributo concreto allo sviluppo di un territorio

Orione è la più bella costellazione del cielo invernale e il mito del gigante che riacquistò la vista sembra calzare a pennello con la visione dell’Agenzia di Sviluppo Locale, nata nel 2021 come nuovo servizio di AFP Dronero.

Con uno sguardo che va aldilà del presente, questo settore della costellazione AFP è cresciuto partendo da una domanda che il direttore generale Ingrid Brizio mette subito in evidenza:

[Direttore generale Ingrid Brizio]

“In AFP ci chiedevamo spesso: quale contributo possiamo offrire al nostro territorio, oltre alla nostra 'mission' nella formazione? Il contesto temporale del periodo in cui viviamo è complesso e in continua trasformazione, e a nostro parere serviva un soggetto che insieme a enti pubblici, organizzazioni di categoria, imprese, terzo settore e comunità locali, generasse con consapevolezza, prospettive e progettazioni, allo scopo di migliorare e sviluppare il nostro territorio. Crediamo ci sia il bisogno di amalgamare le risorse e costruire, con visione futura, operatività e relazioni lungo un percorso temporale di 5 anni almeno”.

Così l’operatività dell’Agenzia di Sviluppo Locale si è sviluppata e ha oggi al suo attivo oltre 150 progetti e quasi 5 milioni di euro portati al territorio.

Si avvale di uno staff giovane e motivato, costituito da dodici persone, tra dipendenti e collaboratori, suddivisi in tre aree: progettazione, organizzazione eventi e amministrazione. L’Agenzia di Sviluppo collabora attualmente con due Unioni Montane, 22 Comuni, più di 20 associazioni del territorio compreso tra Valle Grana e Valle Po, con numerosi enti e associazioni francesi, nell’ambito di progetti transfrontalieri sostenuti dall’Unione Europea.

[Massimo Gianti, Ingrid Brizio e Fabrizio Pellegrino]

“A.d.S.L. da non confondere con la tecnologia della banda larga”, continua sorridendo Ingrid Brizio, “opera all’interno di AFP in stretta collaborazione con il Centro Studi Cultura e Territorio, che si occupa di analisi e ricerca in autonomia. Operiamo nei contesti in cui la chiarezza sul ruolo di ciascuno è essenziale e il valore non sta solo nelle competenze, ma nel modo in cui vengono messe in relazione. Il nostro modo di stare nei percorsi parte dai contesti: ascoltiamo per comprendere, co-progettiamo per dare forma, accompagniamo e infine valutiamo per apprendere”.

Tra gli eventi più significativi progettati e curati dall’Agenzia possiamo ricordare il Festival 'Ponte del Dialogo', organizzato per il Comune di Dronero, il Festival 'Forni narranti', per il Comune di Venasca, 'Alpivive', un format innovativo, sostenuto anche dal programma europeo ALCOTRA , creato insieme al Centro Studi Cultura e Territorio, che coinvolge molti giovani ricercatori cuneesi su vari temi legati alla montagna e che prevede ogni anno la pubblicazione di un Quaderno e l’organizzazione di un festival.

[Staff Agenzia di Sviluppo Locale]

Ma l’Agenzia non si occupa solo di eventi: ha progettato e partecipa alla realizzazione di numerosi progetti in ambito ambientale, economico e sociale: 'MOS.ECO, Mosaico Ecologico', per il Comune di Dronero, per la riqualificazione dell’alveo del torrente Maira, 'ART.HE', in partenariato con l’associazione 'Village et Cités de Caractére dell’Alta Provenza', per la valorizzazione dell’artigianato artistico nelle valli cuneesi, realizzato con il contributo del programma europeo ALCOTRA. E poi i progetti 'Fuori Quota' per i giovani della Valle Maira, 'Io ci sono', (capofila il Comune di Dronero), per i giovani delle valli Grana, Maira e Varaita; 'Cura Comune', per il Gruppo di Volontariato Vincenziano di Caraglio e per il Comune di Caraglio, progetto che si occupa della partecipazione attiva degli anziani alla vita di comunità. 'Cittadini in alto rilievo', in collaborazione con l’Istituto Comprensivo 'G.Giolitti' e con il Comune di Dronero, 'Riattivamenti' per l’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira.

L’Agenzia di Sviluppo Locale ha anche ricevuto incarichi per la realizzazione di importanti iniziative nell’ambito di due progetti finanziati dal PNRR: 'Borghi Ritrovati' per i Comuni di Cartignano e Roccabruna; 'Alavetz!', per il Comune di Elva (Progetto 'Riabitare le Terre Alte').

[Evento 'La Montagna Reale']

Chiosa il direttore Ingrid Brizio:

“Sì sono già tanti gli eventi e gli incarichi intrapresi dalla nostra Agenzia di Sviluppo Locale. Stiamo dando forma a spazi di senso e di incontro che non c’erano. Crediamo che le sfide complesse non vadano affrontate da soli, ma con un’organizzazione leggera e adattativa. Siamo una rete, simile ad una costellazione, con un nucleo centrale che è AFP a coordinare, monitorare, gestire e comunicare. Viviamo di relazioni e competenze con la sostenibilità come parte del fare”.

Ecco la composizione dello staff:

Massimo Gianti (Direttore Centro Servizi), Fabrizio Pellegrino (Responsabile Agenzia), Elia Cherasco (amministrazione), Michele Bertolotti e Massimo Damiano (progettazione), Benedetta Lauro, Marika Abbà, Erminia Canavese, Carola Cismondi (organizzazione eventi), Raffaella Maggiori (servizio enti locali), Andrej Garelli, Alissa Meinero, Tommaso Rovera (progetti per i giovani).

[Staff in occasione dell’evento Alpivive]

L’ Agenzia di Sviluppo Locale condivide la sua visione con il territorio, che deve avere coraggio e capacità di guardare oltre, relazionare partner, sperimentare, utilizzare al meglio le proprie risorse.

La strada tracciata dall’Agenzia di Sviluppo Locale insieme ad AFP porterà sicuramente lontano.

[Staff con Sigfrido Ranucci]

[Ingresso sede AFP in occasione di evento La Montagna Reale]