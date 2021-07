Serietà e successo, garanzia AFP

“La bellezza salverà il mondo” scriveva Dostoevskij, ma comprenderne le sottili sfumature e la sua evoluzione e trasformazione oggettiva nel corso del tempo è un messaggio educativo da trasmettere per generare rispetto delle unicità e consapevolezza nel prendersi cura della bellezza e del benessere altrui.

Una vocazione, quella del CFP di Cuneo, che da anni si impegna nella formazione di nuovi professionisti del settore, concentrando le proprie attenzioni sull’accrescimento delle competenze in ambito estetico e dell’hair style.

La proposta di formazione professionale offerta dal CFP di Cuneo è inoltre valorizzata da un capillare legame con i saloni e i centri del territorio che, in costante dialogo con la sede, riconoscono la serietà e la preparazione degli allievi che hanno scelto AFP per costruire il proprio futuro nel mondo del lavoro.

In previsione della ripresa dell’anno formativo, AFP ha aggiornato il catalogo dei corsi rivolti ai professionisti del settore (in partenza da settembre), allineandosi con gli sviluppi sempre più rapidi del progresso tecnologico che richiedono un costante aggiornamento delle competenze. L’offerta formativa, dedicata all’ambito del benessere personale e dell’hair style, comprende i corsi: TECNICHE MODA DI DECOLORAZIONE E SCHIARITURE, TECNICHE AVANZATE DI COLORAZIONE, AGGIORNAMENTO TOTAL LOOK PER EVENTI, TECNICHE DI MASSAGGIO OLISTICO, TECNICHE DI MARKETING DI PRODOTTI COSMETICI.

Seguendo le novità, gli stili e le ricerche applicate nel settore, i corsi propongono un approfondimento su diversi aspetti. In linea con i trend del momento, i partecipanti conosceranno le principali tipologie di acconciature da proporre in relazione a diversi eventi, saranno aggiornati sui nuovi prodotti e sulle nuove tecniche di decolorazione e schiariture, potranno approfondire teorie e tecniche dell’approccio olistico, impareranno come interagire al meglio con i clienti suscitando il bisogno di una cura attenta del proprio corpo e costruendo la giusta proposta di vendita di prodotti professionali.

http://www.afpdronero.it/index.php?module=courses&method=main&page=0

Contatti

Via Tiziano Vecellio, 8/C - 12100 Cuneo

Tel +39 0171-693760

e-mail: centro.cuneo@afpdronero.it