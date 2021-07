Fine settimana nella Granda con tante proposte per lo svago e il tempo libero

Musica e spettacoli

L’associazione Alba&Jazz presenta l’edizione 2021 del festival musicale dedicato al Jazz che si svolgerà nell’Arena Sacerdote ad Alba. Sabato 24 luglio alle 21.00 si esibirà il John Patitucci Trio, tre musicisti strepitosi, dalla personalità musicale spiccata ma sempre alla ricerca di un suono comune. Prevendite: www.ticket.it. Il festival si chiuderà domenica 25 luglio, sempre alle 21.00 con Giovanni Guidi e una fantastica band. Il tributo porterà gli spettatori da Parigi a Buenos Aires, per un concerto di chiusura spettacolare. Prevendite sono disponibili su www.ticket.it

Info: www.albajazz.com

Sabato 24 luglio nuova proposta del Centro culturale San Bernardino, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Sommariva Perno, per “Estate in piazza 2021”. Alle ore 21, in piazza Montfrin, Le Madamè eseguiranno “Voci della terra”. L’ingresso all’evento è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili nel rispetto delle norme anti Covid e con precedenza ai prenotati (info@centroculturalesanbernardino.it ). In caso di maltempo, il concerto si terrà sotto la palestra delle scuole comunali in via San Giovanni. Le Madamè sono un gruppo musicale composto da quattro ragazze che cantano a quattro voci, accompagnandosi con fisarmoniche, chitarra e percussioni. Il repertorio è tratto dalla cultura della musica popolare italiana.

Per saperne di più sul gruppo: www.facebook.com/madame.musicband

Per Monfortinjazz domenica 25 luglio presso l’Auditorium Horszowski di Monforte d’Alba, alle 21.30 ci sarà spazio per un altro graditissimo ritorno: quello di Raphael Gualazzi. Cantautore, compositore, arrangiatore, musicista e produttore, Raphael dopo gli studi classici al Conservatorio ha sempre sperimentato diversi generi musicali, dando vita ad uno stile personalissimo, tra stride piano, jazz, blues e fusion. Cinque album all’attivo e tre Ep, in questo tour Gualazzi ripercorrerà la sua carriera tra brani del suo repertorio e reinterpretazioni di chicche e standard del blues/soul internazionale. Info: www.monfortinjazz.it

L’Associazione Turistica Mondolé organizza, domenica 25 luglio alle ore 11, il Concerto presso il lago delle Scalette, alle pendici del Mondolé. In un suggestivo contesto ad alta quota (2000 mt), si esibirà l’Orchestra Sinfonica Amatoriale Italiana di Boves che eseguirà brani classici del repertorio europeo ed americano. Il Concerto, a partecipazione gratuita, si svolgerà nel rispetto della normativa sulla sicurezza Anticovid. Il Lago delle Scalette è raggiungibile da Prato Nevoso percorrendo la strada in direzione Balma, invece da Artesina si percorre il sentiero escursionistico dal Piazzale Quarti. Info: www.pratonevoso.info/eventi/concerto-in-quota

A Bra, nel cortile di palazzo Traversa sabato 24 luglio alle 21 sarà presentato il concerto di Federico Marchesano con Louis Sclavis, organizzato dal Comune in collaborazione con il festival Chamoisic. Atalante è il nuovo progetto del contrabbassista torinese Federico Marchesano, ideato insieme a Giorgio Li Calzi per il Torino jazz festival. Il gruppo è formato da Louis Sclavis al clarinetto, Enrico Degani alla chitarra, Mattia Barbieri alla batteria.

Costo del biglietto: 20 euro. Per prenotazioni (obbligatorie), presso Ufficio cultura e turismo del Comune al numero 0172.430185 o mail turismo@comune.bra.cn.it. Info: www.turismoinbra.it

Appuntamento sabato 24 luglio alle 21 con la rassegna “Suoni dalle colline di Langhe e Roero” al belvedere di Verduno: la musica di Ennio Morricone verrà eseguita dall’Orchestra classica di Alessandria con Giuseppe Nova al flauto, il soprano Sang Eun Kim e Luigi Giachino al pianoforte; il concerto sarà accompagnato da momenti di cinema a cura di Alba film festival. Domenica 25 luglio alle ore 21 a Castiglione Tinella, ci sarà il Requiem di Mozart nella trascrizione storica di Carl Czerny, presentato dal soprano Sung Hee Park, il mezzosoprano Alessandra Fratelli, il tenore Andrea Semeraro e il basso Emidio Guidotti, con il coro sinfonico Reine stimme, Giannandrea Agnoletto e Luca Brancaleo al piano, diretti da Sonia Franzese. I concerti sono ad ingresso libero.

Info: www.albamusicfestival.com/it/news/suoni-dalle-colline-di-langhe-e-roero-2021-xv-edizione

A Bene Vagienna termina l’edizione 2021 delle “Ferie di Augusto” con lo spettacolo “Processo per corruzione”, che sarà messo in scena dalla compagnia Torino spettacoli sabato 24 luglio.

Interpretato da Piero Nuti e Elia Tedesco, l’appuntamento è al teatro romano di frazione Roncaglia, o al Palazzetto dello sport di viale Rimembranza in caso di maltempo; l’inizio della rappresentazione è fissato alle 21.15. Il costo del biglietto è di 10 euro (ridotto a 8 per under 26, over 60, gruppi, convenzionati e abbonati a Torino spettacoli); è possibile acquistarlo tramite i siti internet www.torinospettacoli.com e www.feriediaugusto.it

La biglietteria apre “in loco” un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Fino a domenica 25 luglio appuntamento in valle Maira con il festival Occit’amo. Tra gli eventi della terza settimana della rassegna spiccano “Sus la rota de Briga”, un concerto narrazione sulla ghironda (sabato 24 luglio a Cartignano, alle 21,30), le passeggiate musicali lungo il sentiero del Maira con l’accompagnamento del Duo D’Auvernha (sabato 24 luglio a San Damiano Macra, alle 17), lungo il sentiero Giors Boneto con l’accompagnamento della Orange Jug band (domenica 25 luglio a Marmora, alle 11,15) e il concerto di musica irlandese e scozzese del Duo O’Carolan (domenica 25 luglio a Canosio, alle 15,30). Tutti gli appuntamenti del week end sono a partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria. Info e programma completo: www.occitamo.it

Per Festival dei Saraceni appuntamento sabato 24 luglio alle ore 17.30 nell’Oratorio di Sant’Antonio di Pamparato dove il Quartetto Paganini a proporrà un programma dedicato esclusivamente al violinista genovese a cui è intitolato il quartetto. Nello specifico verranno eseguiti i Quartetti nr. 2 e nr. 7 op. 4, due composizioni che presentano in organico il violino, la viola, il violoncello e la chitarra, quest’ultima protagonista assoluta ed alle quale il grande Paganini rese onore non soltanto nella musica cameristica ma anche in composizioni solistiche.

I biglietti per il concerto, al prezzo di cinque euro, si possono acquistare on line sul sito www.academiamontisregalis.com o direttamente mezz’ora prima dell’evento.

A Bastia Mondovì domenica 25 luglio, alle 21 è in programma il Concerto dell’Ensemble Estro Barocco nella chiesa di San Fiorenzo. Serata con la voce narrante di Jacopo Marchisio e con Erika Rossi al violino, Cecile Peyrot al violoncello e Federico Demarchi al cembalo. Ingresso libero e gratuito su prenotazione, inviando una mail a ele.briatore.eb@gmail.com

Info: www.sanfiorenzo.org

A Entracque sabato 24 luglio, dalle 21, in piazza del Mercato, sarà la volta del “Gran Bal d’Istà” con l’esibizione dei Saber Système, una giovanissima band elettro-occitana: sette giovani artisti che suonano gli strumenti della tradizione musicale occitana e li mescolano all’elettronica scrivendo canzoni in francese, spagnolo, italiano, occitano e dioulà, la lingua della Costa d’Avorio.

Info: www.facebook.com/Entracque

Sabato 24 luglio alle ore 17, nella splendida cornice del Parco Borelli di Demonte, si terrà il suggestivo “Gran concerto d’estate: musiche nel parco” con l’orchestra Osai, diretta da Paolo Fiamingo, con la voce soprana di Francesca Lanza, il violino di Anna Castellani, l’arpa di Miriam Paschetta, la fisarmonica di Domenico Abbà, e il pianoforte Alfredo Castellani. L’ingresso al concerto è libero e in caso di maltempo si svolgerà nel Teatro Parrocchiale.

Info e programma del concerto: www.facebook.com/ufficioturistico.demontevallestura

Sabato 24 luglio Bobby Solo & The Beat Circus porteranno a Cuneo il rock ‘n roll per una serata di beneficenza e raccolta fondi a favore dell’Ati Cooperativa sociale Quadrifoglio - Proposta 80. L’appuntamento con “Un concerto per molti sorrisi” sarà alle 21 in piazza Virginio. Il ricavato della serata è destinato a sostenere un nuovo progetto di musicoterapia per i pazienti inseriti nei Nuclei anziani Alzheimer del Mater Amabilis ed attività educative extra a quelle previste dal piano di animazione per gli ospiti del nucleo residenziale e diurno disabili l’Arcobaleno, tra cui pet therapy e psicomotricità. Fino a domenica 25 luglio, a Palazzo Santa Croce, sarà allestita una mostra dedicata alla vastissima produzione discografica del cantante con le copertine di centinaia di dischi in vinile. L’esposizione sarà visitabile dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Info: www.comune.cuneo.it

A Dronero sabato 24 luglio alle 21 il teatro civico Iris di Dronero ospiterà “Fame mia”, ultimo appuntamento prima della pausa estiva per la stagione “Come sassi nell’acqua. Reloaded”. Scritto e interpretato da Annagaia Marchioro, con la regia di Serena Sinigaglia, “Fame mia” è un testo comico e poetico che racconta la storia di una donna che ha tanta fame, così tanta fame da smettere di mangiare. Info: www.santibriganti.it/provv-caraglio-busca-dronero

S’intitola “Il sentiero del bacio” lo spettacolo artistico itinerante che si terrà a Cherasco sabato 24 luglio, conclusione del laboratorio “Estate in-arte” dell’Asd Danzarte. L’iniziativa inizierà alle ore 16 con una passeggiata artistica (gli allievi di Danzarte dai 3 ai 14 anni di età proporranno intermezzi e installazioni) di 1,2 chilometri lungo il sentiero ribattezzato “del bacio” in località rio Crosio. Partenza da viale Sibla. Occorre prenotare allo 0172/42.70.50. In serata, dalle 20.30 all’arco del Belvedere gli stessi allievi metteranno in scena oltre alla danza la musica e il teatro.

Info: www.comune.cherasco.cn.it

Paesi in festa e appuntamenti d’estate

A Mango questo fine settimana avrà luogo la festa patronale. Sabato 24 alle 19.30 è prevista la “Serata del donatore” con la premiazione dei donatori meritevoli. A seguire “Cena sotto le stelle” (prenotazione obbligatoria) accompagnata dalla musica live acustica del cantautore pop “Qua solo”, e poi dj-set con “Anispower”. Domenica 25, alle 16 allo sferisterio si giocherà il 1° Memorial Franco Tarasco, il “Mister di tutti”: partita di pallapugno tra la Pallonistica Neivese (cat. C2) e la Pallonistica Castagnolese (cat. C1). Alle 20.30 “Grande grigliata mista” e l’intrattenimento musicale di Sonia de Castelli e Loris Gallo. (prenotazione obbligatoria).

Info e contatti per prenotare: www.facebook.com/Pro-Loco-di-Mango

A Roddino la “Mataria 'd Langa” prosegue la sua proposta di ottima musica dal vivo con una edizione ricca di musicisti di grande talento. Sabato 24 luglio alle 18.30, la piazza del Comune, accoglierà l’incontro con l’autore per la presentazione del libro “Abbassa quello stereo!” di Alberto Calandriello. Alle 21 saliranno sul palco il bluesman Paolo Bonfanti & Fratelli Lambretta e alle 22.10 si esibiranno i Gang. Domenica 25 dalle 19.30, oltre allo street food roddinese è prevista la Grande Grigliata curata dai ragazzi di San Lorenzo (prenotazione obbligatoria). Alle 21 concerto dei “The Family Band 4” e alle 21.30 si riderà con lo spettacolo del famoso comico di Zelig, Paolo Migone. Ogni sera non mancheranno i vini locali e ottima birra, in accompagnamento al consueto street food roddinese dalle 19.30.

Info e aggiornamenti su disponibilità di posti: www.facebook.com/proroddino

A Prato Nevoso è in programma per il fine settimana la Sagra dell’Acciuga con menù su prenotazione sabato 24 a pranzo e cena e domenica 25 a pranzo. Il tutto sarà accompagnato da musica e sabato 24 luglio l’imperdibile spettacolo di Flavio Oreglio, sabato 24 ore 21

Info e prenotazioni online su: https://pratonevoso.com/acciughe

Un’originalissima novità sarà la cena sospesa a 2.000 metri sopra le stelle, grazie alla telecabina Porsche. Per la cena panoramica in telecabina, info e prenotazioni sul sito www.chaletilrosso.com

A Sant’Anna a Prea è in programma le “Grazielle in fuga”, corsa ciclistica non competitiva che si svolgerà domenica 25 luglio. La pedalata goliardica con bici monomarcia partirà alle 10,30 dal piazzale del Palaellero di Roccaforte Mondovì e si concluderà nella borgata di Prea. Alla Messa delle 9 seguirà il tradizionale incanto. A Prea si svolgerà il pranzo sociale organizzato dal circolo Acli “Amici di Prea”. Per aderire alla corsa “Grazielle in fuga” è obbligatoria la preiscrizione entro sabato 24 giugno. Tutte le info su: www.facebook.com/ConsultaGiovanileRoccaforteMondovi

A Sampeyre la 6ª Notte Bianca è in programma sabato 24 luglio. Per gli appassionati della cultura, si potrà fare tappa fra il Museo etnografico in via Roma per ammirare l’affresco raffigurante la Sacra Sindone recentemente restaurato, nonché all’interno le otto sale dei vecchi mestieri e la parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo. Opportunità anche per gli amanti dello shopping. Fin dal primo pomeriggio e sino a notte fonda, la piazza centrale sarà animata da una edizione straordinaria del mercato dell’antiquariato e dell’artigianato. Per gli amanti dello spettacolo c’è l’imbarazzo della scelta fra le marcette a suon di frusta dei bandisti di Brisighella e il “clou” della nottata, alle 22,30, con lo spettacolo dell’Illuminata in piazza della Vittoria con il grandioso spettacolo di acqua, luci, musica e lame di fuoco delle Fontane Danzanti della Cazacu’s.

Info: www.facebook.com/comunedisampeyre

Appuntamento a Busca domenica 25 luglio con la Fiera di luglio: dalle ore 9 alle 19,30 per le vie del centro cittadino ci sarà una vasta esposizione di prodotti tipici alimentari e artigianali di nicchia, negozi aperti, punto ristoro con specialità locali, animazioni e visite guidate ai siti storici. In piazza della Rossa ufficio informazioni di Assoimprese, in corso Giolitti battitura del grano, esposizione di trattori e macchinari agricoli d’epoca; percorso fotografico nel centro storico a cura di Busca Foto click. Tra i protagonisti l'associazione culturale Compagnia dell'artiglio, che proporrà duelli spettacolari con spada a una mano, scudo brocchiere e dimostrazioni di combattimenti in armi di mazza-scudo. Verrà predisposto un campo con tende e mestieri del tempo.

Info e programma completo della giornata: www.facebook.com/Assoimpresebusca

Sempre domenica il castello del Roccolo di Busca apre le porte al pubblico per una visita alla scoperta di una delle maggiori espressioni di revival neogotico presente in Piemonte, residenza di villeggiatura ottocentesca dei marchesi Tapparelli d’Azeglio. Info: www.visitbusca.it

Domenica 25 luglio, sempre a Busca, Ingenium aprirà i suoi spazi in Viale Monsignore Ossola 1 dalle 14,30 alle 18,30, oltre a essere presente con uno stand in Corso Giolitti. Per restare sempre aggiornati sulle iniziative dell'associazione, gli organizzatori invitano a seguire la pagina Facebook "Parco-Museo dell'Ingenio".

A Barge questo fine settimana tornano le Golosità del Monviso con tanti appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le età. Sabato 24 luglio al mattino, gara di bocce, poule CD a 16 formazioni presso gli impianti sportivi comunali. Alle ore 9.30 - apertura stand TRS Radio partner della manifestazione, diretta radio e musica per tutta la giornata in Piazzetta. Alle ore 10 - Barge “Desbarassa”: negozi in strada con le occasioni, fino alle ore 23. Alle ore 10 ci saranno bancarelle espositive per le vie del centro storico. Alle ore 15.30 - Slow food “Comunità Dal Bracco Al Viso”. Alle ore 19 - “Costine in Piazzetta” da asporto e dalle ore 20.30 spettacoli musicali.

Domenica 25 luglio per tutta la giornata mercatino, slow food, musica, costine da asporto, gara di bocce, e in serata alle 21 è in programma lo spettacolo comico con Max Pisu in piazza San Giovanni

Info e programma completo: www.facebook.com/prolocobarge

A San Benedetto Belbo il Centro studi Beppe Fenoglio di Alba organizza per domenica 25 luglio una giornata dedicata alle famiglie e alla letteratura all’aria aperta. Le passeggiate e il teatro per ragazzi sono gratuiti fino ad esaurimento posti. Il pranzo è a pagamento e su prenotazione. Il programma partirà alle 10 con la passeggiata Il Sentiero del Gorgo e il Lago della Verna (ritrovo alle 9.45 in via Fratelli Cora 1). Alle 13 ci sarà il pranzo, mentre alle 15.30 entrerà in scena il teatro con “La Favola delle due Galline” adatto ai bambini di tutte le età. A seguire merenda offerta dal Comune di San Benedetto Belbo. Per chi lo vorrà alle 17 ci sarà una nuova passeggiata lungo il Sentiero di Superino e la Fonte dell’Agrifoglio. Prenotazioni obbligatorie entro sabato 24 luglio scrivendo a: info@centrostudibeppefenoglio.it Info: https://centrostudibeppefenoglio.it

Per il festival “Fuori percorsi. Nuovi sguardi tra le colline” ultimo appuntamento sabato 24 luglio dalle 19 a Serralunga d’Alba. I partecipanti visiteranno il castello per ammirare il borgo da prospettive insolite ed è prevista una passeggiata notturna con il naso all’insù per scoprire grazie alla guida di un astronomo i segreti del cielo. Al termine concerto di Glauco Salvo, che propone i suoi brani tra i filari dei vigneti senza amplificazione. L’iniziativa è gratuita, a eccezione della cena che prevede un contributo di 15 euro. Info: www.switchon.blog/i-percorsi

Sabato 24 luglio e domenica 25 luglio, a Chiusa di Pesio, si svolgerà Equo Mondo, la festa dell’associazione Equo-solidale equAzione che propone un'occasione di riflessione sul tema legalità e zero sprechi. Nel giardino della biblioteca E. Alberione in via Turbiglio alle ore 17,30 sarà ospite Davide Mattiello che presenterà il libro "Se vince la mafia". Alle ore 21, sempre nel giardino della biblioteca E. Alberione il dialogo continua con Elisa Nicoli che presenterà il suo libro "Rifiuti addio. Perché prevenire è meglio di riciclare. Manuale pratico per una vita "zero waste". Domenica 25 invece la bottega Sfusi e Riusi si sposterà in piazza Cavour con esposizione e vendita di prodotti per tutta la mattinata e alle ore 21, nel cortile della biblioteca comunale verrà proiettato il video “R.I. o R.R.? Dipende da noi”, prodotto dai ragazzi della scuola media di Chiusa di Pesio.

Info: www.facebook.com/comunedichiusadipesio

Sabato 24 e domenica 25 luglio si terrà la settima edizione del Salone del libro di montagna di Frabosa Sottana e per due giorni, presso il salone della Confraternita di Frabosa, si terranno presentazioni ed eventi. Info e programma completo: https://salonelibromontagna.blogspot.com

A Crissolo la seggiovia "Monviso" sarà aperta, per l’estate dalle 8 alle 17, tutti i sabati e le domeniche di luglio, tutti i giorni dal 1° al 25 agosto, sabato 28 e domenica 29 agosto e sabato 4 e domenica 5 settembre. Parallelamente alla seggiovia, riaprirà anche “L’aquila nera”.

Info: www.facebook.com/monvisoski

Domenica 25 luglio alle 15 a Pian della Regina appuntamento con il concerto dell’ensemble corale “Le giovani Voci del Monviso”, dopo pasto musicale per quanti si lasceranno tentare da un piatto di polenta fumante nell’omonima baita.

Info: https://www.facebook.com/Rifugio-Pian-della-Regina-La-Baita-della-Polenta

Ancora a Crissolo sabato 24 luglio alle 10 e alle 15 la Grotta di Rio Martino sarà teatro di una visita teatralizzata inserita all’interno delle rassegne “Dante nelle Terre del Monviso” e “Amor mi mosse”, titolo "riOscuro". Divina Commedia di Dante Alighieri. Le partenze saranno due, una al mattino e una al pomeriggio. La partecipazione è gratuita, con posti limitati e la prenotazione obbligatoria. Info: www.facebook.com/vesulus

A Oncino domenica 25 luglio, giornata di festa al rifugio Alpetto, ai piedi del Monviso (raggiungibile a piedi con meno di due ore di cammino da Meire Dacant di Oncino). Nel rifugio, gestito dal Cai di Cavour, si terrà un concerto con i “Fiati del Boucie” alle 11, seguito, alle 12,30, dal pranzo al rifugio a prezzo convenzionato. Info: www.caicavour.it

A Ormea sabato 24 giugno alle 21 in piazza San Martino è in programma il concerto del Corpo Bandistico dell’Alta Valle Tanaro. Domenica 25 luglio è in programma “Artigianato, che passione!”, mercatino dell'artigianato e dei prodotti tipici lungo le vie del centro storico dalle 9.00 alle 19.00. Info: www.facebook.com/ComunediOrmea e www.facebook.com/iat.ormea

A Savigliano l’evento “Notte al Museo” si terrà sabato 24 luglio con il Cenacolo “Clemente Rebora” che propone il reading “Slalom poetico”. Leggono i Poeti del sodalizio e simpatizzanti con spazi musicali a cura del Civico Istituto Musicale “G. B. Fergusio” di Savigliano. Ai presenti sarà donato un omaggio poetico. Sempre dalle 18 inizieranno dei laboratori per bambini, delle visite guidate e la pittura dal vivo con l’associazione “Artisti saviglianesi”. Alle 18,30 Rosa Mogliasso presenta “L’irresistibile simmetria della vendetta” con letture dell’attore Andrea Murchio. Dalle 19,30 e fino alle 21 c’è un “Aperitivo in musica” proposto dall’enoteca “Le Marne” e accompagnato dalla musica della “Fabros band”. Dalle 21 protagonista la musica con Felice Reggio “Around the world” jazz & cinema in collaborazione con il “G.B. Fergusio” e a seguire “Da Bach ai giorni nostri”. Ingresso libero, prenotazione consigliata. Info: www.facebook.com/cittadisavigliano

Appuntamenti all’insegna della cultura a Saluzzo in questo fine settimana. Sabato 24 luglio, a Villa Belvedere, “Le cantine e la vigna. Alla scoperta de l’autin”. Alle 15 inizierà il tour guidato della villa e della cantina in cui veniva conservato il vino prodotto nella tenuta. Dalle 18 alle 20 aperitivo immerso nel verde del parco. L’evento si concluderà alle 21.30. Domenica 25 luglio, alle 10.30 il giardino dei gelsi della Castiglia accoglierà una lezione di Hatha Yoga. Fino al 31 ottobre è accessibile la mostra “I Tesori del Marchesato” in Casa Cavassa, Castiglia e Monastero della Stella, con visite guidate e proiezioni di video tematici, alla scoperta di opere del periodo d’oro del Marchesato saluzzese. Info: https://business.facebook.com/MuSaMuseiSaluzzo