Formazione e tirocini per neo diplomati e laureati: iniziativa del Comune di Saluzzo e della Fondazione CRSaluzzo

Il Comune di Saluzzo promuove lo sviluppo di competenze teoriche e pratiche finalizzate a sostenere i giovani diplomati e laureati nei percorsi di accesso al pubblico impiego. L’iniziativa è portata avanti anche in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo che finanzia parte del progetto attraverso la realizzazione di tirocini formativi per neo diplomati e neo laureati, ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e della legge regionale 34/08 – art.li 38 – 41.

Il progetto di inserimento lavorativo prevede un percorso formativo teorico ed uno pratico.

Per la parte teorica, è stato programmato un corso di durata non inferiore a 8 ore che tocca vari argomenti come la legislazione degli enti locali; gli organi di governo e la struttura burocratica; la separazione delle funzioni di indirizzo e controllo dalle funzioni di gestione; il Consiglio comunale, la giunta, il sindaco - composizione, nomina, competenze; i dirigenti e responsabili di servizio - nomina, funzioni, competenze; l’ordinamento finanziario e contabile - il bilancio di previsione, le entrate del Comune, le modalità di effettuazione delle spese; approfondimento specifico sui singoli servizi di assegnazione; cenni sulle norme in materia di lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione.

Inoltre, la sicurezza nei luoghi di lavoro comprese norme anti-Covid, privacy, anticorruzione e codice comportamento dipendenti pubblici (questi argomenti sono già stati affrontati ad aprile).

Il percorso pratico, infine, sarà realizzato attraverso il tutoraggio “on de job”, svolto dagli operatori del servizio in cui il tirocinante è collocato, finalizzato a garantire la conoscenza del servizio, la sua organizzazione, le competenze, le modalità operative.

Alla formazione del 22 luglio (a cui si riferiscono le foto) hanno partecipato sette ragazzi e ragazze del Servizio civile nazionale, 4 giovani tirocinanti e anche due “cantieristi” del progetto “Over 58” che svolgono attività presso il Settore Urbanistica e ai Servizi alla persona di Palazzo Italia.