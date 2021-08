Scuola Zincani: la migliore preparazione per il concorso di magistratura

Che cosa serve per affrontare al meglio l’esame per diventare magistrato? Si sono concluse da poco le prove scritte per il concorso 2021ed è risultato evidente che preparazione e metodo sono le chiavi vincenti per affrontare al meglio questo concorso complesso e impegnativo.

Con un prossimo bando per il 2022, gli aspiranti magistrati sono quindi chiamati a scegliere la miglior formazione possibile. L’obiettivo è, pertanto, acquisire una preparazione solida in tutte e tre le materie del diritto in modo tale da essere in grado di condurre la lettura e l’analisi giuridica dal particolare al generale alla luce dei principi e alle fonti del diritto.

Da anni un metodo specifico si è affermato come must per i futuri magistrati: è il metodo Zincani, messo a punto da Formazione Giuridica Scuola Zincani. Con una tradizione più che decennale alle spalle, la Scuola è ormai una garanzia per tutti coloro che affronteranno tale prova. Con la sede principale nel capoluogo emiliano, ha raggiunto ormai 15 città italiane, tra cui Torino, Milano e Roma, contribuendo a formare 1000 Magistrati oggi in servizio.

I corsi di preparazione per il concorso di magistratura sono pensati per sviluppare l’approccio al diritto come un vero e proprio strumento di osservazione della realtà, acquisendo stile redazionale, padronanza di linguaggio giuridico, completezza, coesione, chiarezza e sintesi.

Due sono le proposte specifiche pensate dalla scuola. Il corso Sistema del Diritto Integrato esplora nella teoria e nella pratica con una formula weekend tutte le questioni giuridiche più importanti del 2021 e del 2022. Il corso è stato strutturato per essere autoportante per tutti coloro che già possiedono una base istituzionale delle tre materie. Gli incontri, strutturati secondo cicli didattici, garantiscono una preparazione lineare che sviluppa il ragionamento trasversale , alternando l’ inquadramento degli istituti, l’aggiornamento normativo e giurisprudenziale e la redazione degli elaborati secondo il metodo redazionale Zincani e con l’utilizzo dei Codici ragionati della Scuola, già ammessi al concorso nelle passate edizioni.

È possibile affiancare a questo il percorso Istituti e Principi nelle tre materie che si terrà ogni venerdì pomeriggio oppure on demand (come dove e quando vuoi) per quanti non avessero la dovuta confidenza con alcune delle aree istituzionali o avessero ricordi arrugginiti. Con 200 ore di lezione e più di 150 materiali esclusivi, il corso è strutturato in modo tale da affrontare le tematiche maggiormente rilevanti, trasmettendo, al contempo, una facilitazione dei processi mnemonici con una visione interdisciplinare fondata sulle categorie generali. In soli nove mesi la preparazione individuale avrà il livello necessario per diventare magistrato. Le aule, a numero chiuso, hanno l’assistenza face to face del dott. Vito Zincani.

Ogni programma risponde alle specifiche esigenze individuali del singolo studente, in modo da accompagnarlo in un percorso completo e approfondito che gli consenta di acquisire gli strumenti pratici per rapportarsi in modo critico a ogni traccia d’esame e individuare le questioni giuridiche.

La collana a firma unica comprensiva di codici e manuali in continuo aggiornamento con taglio metodologico e linguaggio tecnico ripercorre la storia normativa e fa il punto con richiami ai grandi passaggi dogmatici e all’evoluzione della giurisprudenza individuando le questioni di maggiore importanza. Grazie a Desiderio, la piattaforma di e-learning creata ad-hoc e copyright esclusivo di Formazione Giuridica, a tutti i corsisti è consentito l’accesso a materiali, dispense e integrazioni esclusivi che ottimizzano i tempi di studio nonché al monitoraggio del proprio andamento di studio e dei propri progressi.