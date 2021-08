A Mondovì sù il sipario sulla 53^ Mostra dell'Artigianato Artistico [FOTO E VIDEO]

E' stata inaugurata ieri pomeriggio, giovedì 12 agosto, la 53^ edizione della Mostra dell'Artigianato Artistico di Mondovì.

Nella splendida cornice di piazza Maggiore gli organizzatori e le autorità hanno presentato il programma della manifestazione che durerà fino a lunedì 16 agosto.

Un'organizzazione minuziosa e curata fino all'ultimo per consentire l'accesso a tutti i visitatori in piena sicurezza: per accedere al percorso non sarà necessario esibire il green pass (resta l'obbligo di averlo e mostrarlo alle autorità competenti in caso di controlli, ndr), bisognerà esibirlo per gli eventi collaterali alla mostra organizzati negli spazi chiusi.

Quella del 2021 sarà, senza dubbio, un'edizione da ricordare per il grande sforzo organizzativo e per l'ottimo lavoro svolto da organizzatori, volontari e security, ma anche per gli espositori: più della metà proviene da fuori regione, il più lontano dalla Lituania.

"Un bel segnale" - ha commentato il sindaco di Mondovì, Paolo Adriano - "Siamo orgogliosi di tagliare il nastro di questa manifestazione, nonostante tutte le restrizioni che ancora stiamo affrontando, la Mostra dell'Artigianato resta una conferma e siamo certi che sarà apprezzata da monregalesi e turisti".

"Siamo contenti di essere riusciti a organizzare l'evento anche quest'anno, nonostante tutti i cambi dovuti alle normative" - dichiara Mattia Germone, Presidente dell'Associazione "La Funicolare" - "Sono presenti espositori da tutta Italia e non solo, il più lontano infatti arriva dalla Lituania. Vi invitiamo a venire a Piazza per vedere le loro creazioni e conoscerli fino a lunedì 16 agosto".

Prima del taglio del nastro è stato presentato al pubblico il video tander dello sciatore misterioso, realizzato in collaborazione con l'ATL Cuneese.

Tanti gli eventi collaterali inseriti nel programma della mostra, da "Illustrada" al 9° Campionato di Bocce Quadre e tanto spazio dedicato all'arte.

IL PIATTO 2021 a Corrado Ambrogio

Il piatto dell'edizione 2021 è stato disegnato e proposto da Silvana Prucca dell’associazione “Ceramica vecchia Mondovì”, importante realtà artistica cittadina. Una collaborazione che conferma la volontà de “La Funicolare” nel creare nuove e importanti sinergie con le associazioni del territorio per affrontare al meglio gli strascichi della pandemia. Il piatto è dedicato all’eclettico artista monregalese Corrado Ambrogio, recentemente scomparso. La sintesi della sua arte: “Non marmi di Carrara o bronzi di fonderie d’arte, ma ferri da rigattiere o dimenticati ceppi di segheria. Per far riafforare una vita che già è”.

IL PERCORSO

Un circuito ad anello di sola andata, in tutta sicurezza che partirà da via Francesco Gallo verso i magnifici giardini del Belvedere per ritornare in via Francesco Gallo attraverso via Vitozzi. Un affascinante allestimento a terra guiderà i partecipanti alla visita degli artigiani e delle tante iniziative collaterali che verranno annunciate di volta in volta grazie alla filodiffusione e ai punti info allestiti nei luoghi strategici del percorso.

Tutti i giorni, durante l’evento sarà aperta in Belvedere, presso il cortile della biblioteca, la “Taverna della Torre”, un eccellente servizio di ristorazione a base di prodotti a chilometro 0 predisposto dai volontari de La Funicolare. Il punto di ristoro sarà aperto a pranzo e cena a servizio di artigiani e visitatori.

INFO E ACCESSI

Obbligatorio avere il green pass. Non vi sarà controllo da parte degli organizzatori per l'accesso al percorso all'aperto. I visitatori sono responsabili in caso di controlli a campione da parte delle autorità. L'obbligo di esibire il green pass vale per tutti gli eventi al chiuso organizzati all'interno della mostra. In piazza Maggiore è stato allestito uno stand dove potersi accreditare con "braccialetto", previa presentazione del pass, per accedere in tranquillità e sicurezza a tutti gli eventi al chiuso e negli esercizi commerciali del circuito.

La mostra sarà visitabile dalle 10 a mezzanotte venerdì 13, sabato 14 e domenica 15. Lunedì dalle 10 alle 18.

LE MOSTRE NELLA MOSTRA

Le ‘Mostre nella Mostra’ organizzate nei palazzi storici di Mondovì Piazza. Dalla collaborazione con “Illustrada - libri per ragazzi scritti e disegnati” nasce la mostra allestita nei meravigliosi locali dell’ex Tribunale di Mondovì. Negli austeri saloni dell’atrio, troveranno collocazione le illustrazioni di Giulia Pastorino, mentre all’ingresso verrà allestito il “Salotto del libro”, una sezione interamente dedicata ad albi illustrati e libri per ragazzi.

La Chiesa della Missione ospiterà “Dedicato a Lele Luzzati 1921-2021”, gli illustratori vincitori del Premio Emanuele Luzzati del Premio ‘Il gigante delle Langhe’, a cura di Itur e Illustrada.

Ricco il panorama di iniziative per quanto riguarda l’Antico Palazzo di Città: al piano terra la collezione privata “Bastoni da passeggio, utilità e prestigio”, esposizione rinnovata e ampliata proposta in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Mondovì. Al primo piano “Resta guerriera”, sculture in raku di Persea, “A volte nuvola sei”, sculture in raku di Gioele Perano, e “Benvenuti nel mio mondo”, sculture in ceramica di Manuela Incorvaia.

Troveranno spazio nella maestosa piazza Maggiore: “Medea sculture”, opere in marmo e legno a cura di Melchiorre Giovanni, “Stampe artistiche e tipografiche”, esposizione e dimostrazioni a cura di Danilo Mondino e “Campane in piazza” a cura dell’ECAT, orologi e campane Mondovì. Sotto i portici soprani, al ‘civico n.7’, “Sapore di vintage, l’usato che fa storia”, esposizione e raccolta fondi a cura di Lidia Maffiodo e Colomba Ferraris.

Presso il palazzo Fauzone di Germagnano, nei localo del Museo della Ceramica, proseguono “Mirabile industria: la Società Ceramica Richard-Ginori dal 1896 al 1972” e “Fragilità resistente. Anselm Kiefer dalla collezione Terrae Motus di Caserta”. I rinnovati saloni del Circolo Sociale di Lettura, in via Gallo, ospiteranno “Una vita nel pallone”, ricordi e testimonianze di un grande maestro del giornalismo, Piero Dardanello, e “Le porcellane di Vanna Pizzo”, a cura del Circolo di Lettura. La Sala Pugnani, all’interno dell’Academia Montis Regalis, accoglierà “Incontri, divisioni, armonie”, sculture e digigrafie di Veronique Massenet, a cura de La Meridiana Tempo.

In via Vitozzi, nelle sale del palazzo Società Studi Storici, “L’attimo fuggente – tra poesia e realtà”, acquerelli di Egidio Longo, a cura del Centro Studi Monregalesi in collaborazione con l’Associazione culturale “Gli Spigolatori” e l’Associazione italiana di cultura classica – delegazione di Cuneo.

In sala Ghislieri “Arte, fede e libertà”, a cura di Atrium Officina di Luca Alessio e, ai giardini del Belvedere, presso il cortile della biblioteca, “Etharts”, installazioni e sculture di Francesco Segreti e Marzia Barabin.