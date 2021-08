Continua con successo la rassegna "Libri da gustare" a Limone Piemonte

Prosegue con successo la manifestazione Libri da gustare a Limone Piemonte presso il Limone Palace.

La prestigiosa manifestazione letteraria sta riscuotendo un grande successo fra turisti e residenti di Limone Piemonte che hanno partecipato ai primi incontri con Barbara Ronchi della Rocca. La giornalista ed esperta di galateo ha incantato il numeroso pubblico in due serate dedicate al galateo dei fiori ed all’arte di apparecchiare in tavola. Il programma prevede oggi, venerdì 13 la presentazione del libro “Diario di un giardiniere anarchico” di Libereso Guglielmi. Una vita straordinaria, quella del 'giardiniere di Calvino', raccontata in prima persona con penna leggera, libera e appassionata, e accompagnata dai taccuini dedicati agli studi sugli alberi, al mimetismo in natura e alla teoria degli innesti.

La rassegna prevede altri due incontri lunedì 16 con il libro “La confraternita dell’asino” di Bruno Gambarotta e martedì 17 con il libro “Cancro : una comunicazione di Dio” di Riccardo Ruggeri.

Gli incontri si terranno con inizio alla ore 17.30, ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti e nel pieno rispetto delle normative anti-covid (Green pass e mascherina obbligatori)