Anima Festival di Cervere, in arrivo il sassofonista Jimmy Sax

A salire sul palco dell’Anfiteatro dell’Anima il prossimo 26 luglio sarà Jimmy Sax, tra i sassofonisti più famosi al mondo, un fenomeno nato sul web e autore del successo mondiale “No man no cry” (certificato ORO in Italia).

Sassofonista moderno e ricercato, carismatico performer, Jimmy Sax, con il suo sound vivo ed energico, riesce a travolgere chiunque lo ascolti, accompagnandolo in un emozionante viaggio che spazia tra sonorità deep-house, funky ed electro, svelando così tutte le sfumature che caratterizzano il suo mondo sonoro cosmopolita.

Performer impareggiabile, Jimmy Sax negli ultimi quattro anni si è esibito in alcune delle località più di tendenza del mondo, come St. Tropez, Miami, Cannes, St Barth, Dubai, Parigi, Monaco, Capri, New Delhi, Cancun, solo per citare le più note. Jimmy Sax ha raggiunto il successo con il singolo “No man no Cry”, ha conquistato un platino in Francia per il singolo “Ibiza”, realizzato insieme a JUL, artista tra i più ascoltati sul territorio francese, ed è attualmente al lavoro sul suo primo album.

Sara' possibile acquistare anche il pacchetto vip pack con tante sorprese per un esperienza unica e indimenticabile dell'evento.

Info e Biglietti 320 844 6118 - https://www.ticketone.it/event/jimmy-sax-anfiteatro-dellanima-20026240/?affiliate=IGA -

VIP PACK: https://www.ticketone.it/event/jimmy-sax-anfiteatro-dellanima-20027771/?affiliate=IGA