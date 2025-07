Tanto pubblico e grande empatia a Cervere: Marco Masini, tra musica e ricordi, ha dato l’“Anima” [FOTOGALLERY]

Autentico bagno di folla ieri sera all’Anima Festival di Cervere con il concerto “Ci vorrebbe ancora il mare”.

Prima volta in assoluto per il cantautore toscano sul prestigioso palcoscenico immerso nella natura, in un anfiteatro unico nel suo genere.

Durante il concerto si è subito creato un rapporto empatico fra pubblico e artista, in linea con quanto desiderato dai fondatori della manifestazione Natascia e Ivan Chiarlo.

La serata è stata un viaggio a ritroso per riassaporare gran parte successi del cantautore fiorentino, visibilmente emozionato per l’occasione, tirando fuori la sua proverbiale grinta che lo contraddistingue.

21 i brani interpretati da Marco Masini durante il live (tra cui 2 medley) che ha scatenato trasversalmente intere generazioni, anche giovani “innamoratisi” del cantante recentemente, dopo l’ultimo duetto sanremese nella serata cover di “Bella stronza”, in versione rivisitata con Fedez, come nel caso di Fabio da Bricherasio.

"Dopo la collaborazione di Marco Masini con Fedez è subito scattata la scintilla per l’artista e ora è diventato uno dei miei cantanti preferiti – ammette il ragazzo - e quindi, essendo a un’ora dal luogo del concerto, ho colto l’occasione al volo".

Molto coinvolgenti in generale i momenti interpretativi di Masini, in particolar modo il brano in memoria del padre scomparso Giancarlo nel suo “Caro babbo”. Canzone aperta con una piccola introduzione parlata che descrive il suo complesso rapporto col padre, che ora ricorda con grande affetto e rimpianto. La sua vita è stata segnata da tanti Giancarlo per lui importanti, l’altro raffigura il suo “mentore”, il compianto Giancarlo Bigazzi.

Fondamentali per Masini anche tutti gli addetti ai lavori, specialmente i musicisti e le coriste, tutti suoi amici e compagni di viaggio.

Nella serata non sono mancati i suoi “cavalli di battaglia” acclamati insistentemente dai fan, tra cui “Ci vorrebbe il mare”, a conclusione del concerto. Il momento è stato condiviso con il pubblico in piedi, proprio su espressa richiesta di Masini.

LA SCALETTA DEL CONCERTO DI IERI “CI VORREBBE ANCORA IL MARE” DI MARCO MASINI

1. Allora ciao

2. Leggero

3. Spostato di un secondo

4. Il confronto

5. Io ti volevo

6. Che giorno è

7. Fuori di qui

8. Cenerentola innamorata

9. Caro babbo

10. Due fidanzati degli anni ’30 / Frankenstein / Dal buio / Cuccioli

11. Disperato

12. Il niente

13. Ti vorrei

14. Le ragazze serie

15. La libertà / Perchè lo fai / Malinconoia / Il giardino delle api

16. Principessa

17. L’uomo volante

18. T’innamorerai

19. Bella stronza

20. Vaffanculo

21. Ci vorrebbe il mare