Un caldo week end di Ferragosto da trascorrere nella Granda

A Somano la “passeggiata per innamorarsi” sarà inaugurata domenica 15 agosto dopo la Messa alla Santa Croce delle 10, mentre nel pomeriggio si potrà passeggiare in autonomia. Nata da un’idea di Beppe Leardi, la passeggiata si snoda per un percorso di circa 6.000 metri, immerso nella natura. A caratterizzarla le particolari panchine in legno ad opera dell’artigiano di Lequio Tanaro. Alle 19, a completare il “Ferragosto Somanese”, il 1° concerto di Ferragosto con la partecipazione del gruppo Ensemble d’Anches sulla piazza principale del paese.

A Niella Tanaro sono tanti gli eventi organizzati per il mese di agosto. Sabato 14 agosto pomeriggio al Poggio, dalle 16.30 è in programma la mietitura e la battitura del grano come una volta, con costumi d'epoca, quindi "A tutto pane e non solo", una serata ludica all'insegna di pane e jambon. Il forno comunitario sarà acceso fino a lunedì 16, giorno in cui si celebrerà la Festa di San Rocco. Tutte le domeniche fino a settembre, dalle 15 alle 18, "Preghiera dipinta" - "Le cappelle del Tanaro lungo le vie dei pellegrini e del sale": itinerari artistici tra '400 e '500, visite guidate agli affreschi del paese. Per info telefonare allo 3473810902. Fino al 31 agosto presso l'Oratorio della Confraternita di S. Antonio Mostra fotografica "Come Eravamo. I niellesi del '900".





A Sale San Giovanni prosegue la rassegna concertistica “Suoni, essenze e colori dalla collina dell’antica pieve”, promossa dal Comune nell’antica pieve di San Giovanni Battista. Appuntamento sabato 14 agosto, alle 21,30, con l’“Ensemble Felice de Giardini”. L’ingresso e libero

con posti limitati nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

A Limone Piemonte sabato 14 agosto alle 21 la Chiesa parrocchiale di San Pietro in vincoli ospiterà un concerto d'organo promosso nell'ambito del festival organistico "Route Royal des orgues: un patrimonio da ascoltare". L'appuntamento limonese della rassegna vedrà la partecipazione di Luca Benedicti, che presenterà lo spettacolo "Colori, suoni e sensazioni del romanticismo europeo" esibendosi sull'organo Brondini Vegezzi Bossi. Ingresso libero.

Domenica 15 agosto si terrà il terzo appuntamento della rassegna musicale "Accademie in valle", con il concerto dei Birkin Tree, la più importante band italiana di musica irlandese per un concerto di grande impatto e suggestione. L'esibizione avrà inizio alle 21 nel Piazzale Boccaccio. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Prenotazioni sul sito www.limoneturismo.it .

A Roburent sabato 14 agosto è in programma "Musica a 360°, dagli Anni '70 a oggi", serata musicale offerta dall'Amministrazione comunale dalle 21 a Codevilla. Domenica 15 agosto si terrà la "Marciacorta", gara podistica amatoriale di 6 chilometri (ritrovo alle 9.30). Lunedì 16 agosto Carla Salvatici dalle 16.30 presenterà presso l'area giochi del campo sportivo le letture per bambini, martedì 17 alle 15.30 caccia al tesoro.





A Chiusa Pesio, in piazza Cavour nella serata di sabato 14 agosto appuntamento con la rassegna "Accademie in Valle"; alle 21.15 si esibirà il gruppo Accordi Disaccordi con lo spettacolo "Hot Italian Swing" con un repertorio composto da brani originali le cui sonorità combinano, secondo un personalissimo stile, le più disparate influenze jazz, swing, blues e la musica tradizionale, con originali sonorità acustiche dal gusto cinematografico. L'appuntamento è gratuito con prenotazione obbligatoria.





Nella frazione Naviante di Farigliano sabato 14 agosto alle 21.15, le Madamè apriranno l’edizione 2021 della “Festa di San Rocco” con un repertorio tratto dalla cultura della musica popolare italiana, attraverso la ricerca e l’arrangiamento di brani selezionati, riportando alla luce canzoni tradizionali di fine ‘800‐inizio ‘900, canti di lavoro, di storia, d’amore, di emigranti, di poesia dei più grandi poeti italiani. Domenica 15 agosto sono in programma una partita (riservata alle donne) al gioco dei birilli (alle 15.30) e giochi per bambini (alle 16.30) al pomeriggio. Di sera una doppia proiezione nell’ambito della rassegna cinematografica “Terra, cielo e altre storie”.

Per accedere a tutti gli spettacoli e necessario esibire il green pass (esenti i ragazzi inferiori all'età di 12 anni). I festeggiamenti proseguiranno lunedì 16 agosto.





Proseguiranno nelle domeniche di agosto, alle 17 i pomeriggi in musica al santuario della

Madonna di Hal di Murazzano. A Ferragosto il flautista Federico Altare, originario di Murazzano, con Ricardo Baylina al violino accompagnerà la danzatrice Alessia Crema.

A Gorzegno proseguono gli eventi del programma estivo. Sabato 14 agosto, che alle ore 18:00 vede l’inaugurazione delle “Pietre di Voynich”, una serie di sculture ispirate alle illustrazioni di quello che viene definito “il libro più misterioso del mondo”: il Manoscritto Voynich. Le pietre, scolpite da tre artisti attivi in Alta Langa, Nando Gallo, Ivano Ghiglia e Remo Salcio, rimarranno esposte in modo permanente su un muro di Gorzegno dipinto da Riccardo Calzolari, un giovane pittore bolognese esperto di arte calligrafica.

Assieme alle Pietre di Voynich vengono inaugurate altre quattro opere d'arte. Dopo l'inaugurazione delle opere d'arte, sabato alle ore 21 sul prato di fronte la Cappella di S. Martino si tiene il concerto de Gli Archimedi, un eccezionale trio di archi che propone Archi Stars: mix esplosivo di pop, folk e jazz. Lo spettacolo è accompagnato da videoproiezioni sulla facciata della Cappella, di ambientazioni urbane contemporanee di varie città del mondo, a cura di Roberto Tibaldi. Da visitare anche la mostra internazionale di scultura contemporanea "Sulle orme di Michelangelo".





Prosegue la stagione della rassegna i Suoni della pietra. Sabato 14 e domenica 15, alle 21.15, doppio appuntamento in piazza Michele Ferrero a Torre Bormida: il concerto di Marco Detto, Alessandro Rossi e Giulio Corini dedicato alla musicalità del jazz precede lo spettacolo “Non solo tango” con Roberto Maffei e Rocco Guerini alla tromba, Damiano Servalli al corno, Adamo Carrara al trombone, Giacomo Bernardi al bassotuba e l’attrice Sophie Hames.

Questo fine settimana avrà luogo la lunga tappa di “Occit’amo” in Valle Grana, con eventi fino a venerdì 20 agosto. Sabato 14 agosto sono in programma due eventi, a Pradleves e a Cervasca. Alle 17 nell’Area Sportiva Abrì a Pradleves appuntamento con Destacha la dança, il ballo distanziato con l’insegnante Daniela Mandrile. La danza è uno degli elementi principali di Occit’amo e le lezioni di ballo a distanza, proposte già durante la scorsa edizione del festival hanno

permesso di superare in modo innovativo e creativo, e in totale sicurezza, i limiti imposti

dalla pandemia. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria.

Alle 21 nella chiesa di San Michele a Cervasca concerto i Rouch Bourry e Se Pa d’folk. Il primo è un duo che propone un viaggio musicale attraverso luoghi e tradizioni dei Pirenei, dei Paesi Baschi e della Catalogna suonando cornamuse, oboi e altri strumenti a fiato e ad arco.

Il secondo è un gruppo folk della valle Chisone che riadatta brani tradizionali con uno spirito innovativo. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria.

Domenica 15 agosto alle 15 nell'Area Sportiva Abrì a Pradleves i Lou Dalfin si esibiscono nel tradizionale Ferragosto Occitano. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria sul sito www.occitamo.it





A Frabosa Soprana il week end è dedicato alla Sagra della Raschera d’alpeggio e del bruss con un ricco programma. Sabato 14 agosto dalle 10 alle 23 ci sarà la fiera con prodotti tipici locali, alle 16 la consegna del “Premio Simpatia” a Fabio Fazio e alle 21 Cabaret con Marco Carena (Colorado Cafè). Domenica 15 agosto dalle 10 alle 23 ci sarà la fiera con prodotti tipici locali, alle 10.30 investitura dei nuovi Cavalieri della Raschera, alle 16 musica con il concerto di «Lady in red swing band». Alle 21 è previsto lo spettacolo dei «I Tre Lilu» con il mago Alexander che presenteranno

«Speriamo». Gli spettacoli saranno gratuiti, con prenotazione obbligatoria presso l'Ufficio Turistico.





A Entracque domenica 15 agosto ci sarà il Concerto di Ferragosto con i “Rebel Bit Music”, innovativo gruppo di musicisti con lo scopo di creare un quadro sonoro tra musica vocale e sperimentazione elettronica. Si esibiranno nello spettacolo “Paper Flights”, ispirato al libro “Il Piccolo Principe”: ogni cantante è associato ad uno dei quattro principali stati d’animo che dalla storia vengono maggiormente messi in luce: Gioia, Tristezza, Rabbia ed Appartenenza. Appuntamento in piazza del Mercato alle ore 21,00.

Info: www.facebook.com/Entracque

Sempre ad Entracque sabato 14 agosto si festeggiano i 60 anni del rifugio Soria Ellena con cena filippina.





Domenica 15 agosto il Museo della Fisarmonica ed il Museo del Suono di Robilante saranno aperti col seguente orario 10-12 e 15-18. Al fine di garantire il distanziamento tra persone è stato individuato il numero massimo di visitatori che potranno accedere contemporaneamente sulla base della dimensione dei vari locali museali, pertanto è consigliata la prenotazione della visita guidata. Si ricorda che durante tutta la visita sarà obbligatorio indossare la mascherina e potrà essere richiesta esibizione di green pass a seconda delle normative in vigore.

Domenica 15 agosto alle ore 17,30 a Cuneo appuntamento con la rassegna estiva di teatro all’aperto per bambini e ragazzi “Incanti in città”, organizzata dalla Compagnia il Melarancio.

L’evento si svolgerà presso il Parco La Pinetina nel Quartiere Donatello, Michele Cafaggi presenta “Fish & bubbles”, spettacolo consigliato per tutti. La storia narra di un pescatore della domenica, perseguitato da una nuvoletta dispettosa, che lo innaffia ovunque vada. Il pescatore però non si dispera: lui è fatto di sapone e i suoi pensieri sono bollicine colorate; per lui la pioggia è una ghiotta occasione per presentare a tutti i suoi giochi preferiti. Lo spettacolo è adatto a tutti e non utilizza parole. In caso di maltempo verrà annullato.

Info: www.melarancio.com e www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio

La Compagnia presenta "Un sipario tra cielo e terra", rassegna di teatro per grandi e piccini che offrirà all'Alta Valle Stura, un mese intenso di divertimento, storie e musica. Nel caso di maltempo, si potrà assistere agli spettacoli al chiuso. Ingresso gratuito. Sabato 14 agosto alle 18.00 in piazza Municipio a Sambuco andrà in scena il Collettivo Clown "Spaventati Panettieri", spettacolo adatto a tutti.





Appuntamento a San Damiano Macra con "Musica in cammino" sabato 14 agosto dalle 21.00 alle 23.00: Pietro Cravero, accompagnato dai Samarcanda, propone un omaggio a tre grandi cantautori italiani della musica leggera italiana. Un concerto curato e attento a riproporre fedelmente le sonorità e le ambientazioni di svariati successi di Francesco De Gregori, Fabrizio De Andrè e Roberto Vecchioni. Nel concerto vengono presentati sia brani famosi e molto conosciuti, sia brani più ricercati, forse meno famosi, ma comunque interessanti per le tematiche trattate o per le atmosfere poetiche e musicali evocate.





Ad Acceglio, per la rassegna "Recondite Armonie" sabato 14 agosto alle 21.00 nella Chiesa Parrocchiale è in programma il concerto "Un gustoso dolce...per il Sig. Bach", Bach trascritto per flauto dolce e organo (organo Francesco Vittino 1895) Luca Ambrosio organo - Giorgio Matteoli flauto dolce.





A Monterosso Grana domenica 15 agosto si svolgerà la quinta edizione della Bodi Fest, mostra mercato della nostra storica patata Piatlina, della patata Ciarda e delle buone produzioni tipiche montane. La mostra mercato si svolge dalle 09.00 alle ore 19.00 con la collaborazione dei ristoratori di Valle Grana che proporranno menù a tema convenzionati.

Una ghiotta occasione e un momento speciale per conoscere ed assaporare la tipica Tourto Mato (torta matta). Sarà possibile acquistare (con un piccolo contributo condiviso) le patate in solidarietà con l'associazione Il Fiore della Vita O.d.V.





A Sampeyre domenica15 agosto alle ore 20.30 si aprirà il sipario sul tradizionale Concerto di Ferragosto sotto le stelle. Sul palco salirà la banda musicale "Conte Corrado Falletti" di Villafalletto agli ordini del maestro Claudio Boglio per eseguire un repertorio tra il classico, il leggero e il popolare. L'appuntamento musicale è ad ingresso libero sulla piazza con circa 300 posti a sedere regolarmente distanziati in ossequio alle misure restrittive vigenti per combattere la pandemia con obbligo di indossare la mascherina. Sin dal mattino si potrà fare shopping nel Mercatino di antiquariato e artigianato di Via Vittorio, fare sport nel Centro Sportivo polivalente sulla strada del Colle in località Fiandrini o fare una gita in seggiovia nello splendido scenario della natura incontaminata del Vallone Sant'Anna. A mezzogiorno, su prenotazione, si potrà gustare il piatto tipico locale delle "raviole". I bambini, infine, si potranno divertire a loro piacimento con le altalene e gli scivoli del parco-gioco comunale, i gonfiabili nell'area attigua all'Hotel Monte Nebin e la giostrina in Piazza della Vittoria.





Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival nel fine settimana si sposta al Santuario di San Magno con il suo nuovissimo spettacolo Hesperus che sarà proposto sabato 14 agosto (ore 14.30 e ore 21), domenica 15 (ore 14.30 e ore 17.30) e lunedì 16 (ore 14.30).

Il tendone sarà montato nei pressi del Santuario di San Magno a 1760 metri di altezza. Vicino allo chapiteau, banchetti proporranno i prodotti tipici del luogo, in primis l'inimitabile formaggio. E uscendo dal tendone dopo lo spettacolo sarà possibile godere dell'incredibile scenario del cielo stellato delle Alpi. Musica dal vivo, acrobatica, comicità e non-sense. Hesperus è un'esplosione di vitalità, una macchina del tempo che ci porta a ripercorrere l'esistenza dello spettacolo dal vivo, dalla nascita alla dipartita. Gli spettacoli a biglietto sono anche acquistabili su Liveticket.it. Per tutti gli spettacoli ci si può prenotare scaricando l'App Mirabilia Light oppure con accesso diretto prima dello spettacolo fino a esaurimento posti.





Sabato 14 e domenica 15 agosto alle 19.45 prosegue a Cuneo lo spettacolo di Circo Contemporaneo “Cabaret Zoè”. Gli artisti del Circo Zoé si esibiranno nello spettacolo di chiusura della stagione Zoé in Città 2021, un mese di incontri, prove, allenamenti, collaborazioni: “Zoé in città” è prima di tutto un grande laboratorio artistico, dove l’arte circense incontra la musica dal vivo, dove i corpi sfidano sé stessi e il pubblico, dove la poesia si fa acrobazia, e il pensiero si fa movimento. Dall’Italia (Bergamo, Cuneo, La Spezia, Torino…) alla Francia, dal Brasile all’Argentina, dal Cile al Messico: una comunità internazionale di artisti si è ritrovata al Parco Fluviale di Cuneo e ha fatto dello chapiteau del Circo Zoè la propria casa. Ogni sera il tendone si apre e accoglie il pubblico con uno spettacolo forte, emozionante, poetico, impreziosito da musiche dal vivo.

Torna a Mondovì la Mostra dell’Artigianato Artistico con un ricco programma e si svolgerà fino al 16 agosto con avrà un circuito ad anello di sola andata, in tutta sicurezza, che partirà da via Francesco Gallo verso i giardini del Belvedere per ritornare in via Francesco Gallo attraverso via Vitozzi. Un affascinante allestimento a terra guiderà i partecipanti alla visita degli artigiani e delle tante iniziative collaterali. Ampio spazio a laboratori che coinvolgeranno adulti e bambini: dalla pittura su ceramica all’arte sartoriale, sino alla lavorazione del legno per la creazione di giocattoli ed opere. Cultura a 360° grazie alle presentazioni di libri in programma presso la Sala Ghislieri.

La Scuola di Circo Macramè propone per sabato 14 agosto in scena gli artisti di strada di “Circondata”. Tante le “Mostre nella Mostra” organizzate nei palazzi storici di Mondovì Piazza. Tra le consuetudini, torna il piatto della Mostra, testimonianza che riflette e ricorda il passato di Mondovì quale polo ceramico più importante della provincia e del basso Piemonte, per l’edizione 2021 è stato disegnato e proposto da Silvana Prucca dell’Associazione “Ceramica vecchia Mondovì”, importante realtà artistica cittadina.

Info: www.facebook.com/Mostra.Artigianato.Artistico.Mondovi





Inizia il conto alla rovescia per il debutto del 9° campionato di Bocce Quadre a Mondovì.

Sabato 14 e domenica 15 agosto Piazza Maggiore farà da cornice alla competizione che si svolgerà in occasione della 53^ edizione della Mostra dell'Artigianato e in collaborazione con l'Associazione "La Funicolare". Al via il primo contest fotografico che mette in palio più di 500 euro.





Scoprire il Piemonte da un punto di vista inedito: è questa la proposta di Castelli Aperti che anche per il week end di Ferragosto offre molte possibilità di visita con l’apertura di numerose dimore storiche aderenti al circuito. Nella Granda si possono visitare ad Alba il Museo Diocesano,

a Barolo il Castello Falletti di Barolo e il WIMU Wine Museum, a Bra il Museo Craveri di Storia Naturale, la Zizzola Casa dei Braidesi, il Museo Civico di Palazzo Traversa, il Museo del Giocattolo, a Busca il Castello del Roccolo, a Caraglio il Filatoio, a Cherasco Palazzo Salmatoris,

a Fossano il Castello degli Acaja, a Govone il Castello Reale, a Magliano Alfieri il Castello, a Manta il Castello, a Roddi il Castello, a Saliceto il Castello dei Marchesi del Carretto, a

Saluzzo Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero e la Villa Belvedere, a

Savigliano il Museo Civico A. Olmo e la Gipsoteca D. Calandra, a Serralunga d’Alba il Castello e a

Vinadio il Forte Albertino.





Appuntamento al Forte Albertino di Vinadio per i bambini. Sabato 14 agosto, alle 15 e alle 16, avrà luogo l'evento rivolto alle famiglie con bambini "Forte e chiaro": travestiti da soldatini e principesse, i partecipanti dovranno superare con spirito avventuriero diverse prove per giungere alla sommità del Forte, concludendo l'avventura con un percorso sonoro nella Caverna Comando, a cura de "La Fabbrica dei Suoni". Previsto anche un momento di lettura animata con la fiaba in rima "Il cavallo e il soldato" di Gek Tessaro. Prenotazione obbligatoria.

La settimana di Ferragosto in Valle Po ha in programma tanti eventi per questo fine settimana.

Sabato 14 agosto a Pian Muné, Paesana è in programma "Le storie di Barbaluc" con il cantastorie racconterà del Monviso, della luna e di Bric Lombatera.

Ad Ostana dalle 15.00 alle 18.00 ci sarà il mercato con bancarelle di prodotti agricoli e artigianali locali all’area mercatale presso “Mizoun de la Villo”, via Capoluogo Villa n. 27.

In frazione Bernardi alle 19.30 per la Festa del pane, è in programma la cena a base di pane e pizza cotti nell’antico forno frazionale in occasione del centenario della sua ristrutturazione.

Dalle 21.00 alle 23.00: stima alla micca cotta nel forno.

A Sanfront, in Piazza Statuto, ore 21.15 ci saranno i bravissimi giovani del gruppo “Son de la Rue” in concerto. A Paesana presso la pizzeria New Wellington ci sarà il concerto cover dei Nomadi con i Controvento.

Domenica 15 agosto si potrà degustare il Menù di Ferragosto alla Colletta, al Sud America, al New Wellington e alla Trattoria Valle Po di Paesana, all'Etape Monviso di Crissolo, al Rifugio Galaberna di Ostana e nei rifugi di Pian Munè.





Buon Ferragosto!!!!