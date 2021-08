Corsa in montagna: Ghelfi, Mattio e Scaini sul tetto d'Italia!

Atletica Saluzzo e Podistica Valle Varaita protagoniste nella seconda e ultima giornata del Campionato Italiano di Corsa in Montagna, individuale e di società, svoltasi sabato 14 agosto a Cortenova.

Le due società cuneesi si aggiudicano, rispettivamente, il campionato italiano di società assoluto e promesse femminile e il campionato di società juniores maschile. Questo senza contare i piazzamenti individuali.

Per la Podistica Valle Varaita doppietta di tappa nella classifica assoluta femminile con il primo posto di Francesca Ghelfi e il secondo posto della sorella Erica con Francesca che si laurea campionessa italiana raddoppiando il successo di Roncone (Erica si è invece laureata campionessa italiana di chilometro verticale e, sempre in questa stagione, le due sorelle hanno conquistato insieme il titolo italiano di staffetta). Nella classifica assoluta finale le due sorelle fanno primo e secondo. Terzo posto nella tappa di Cortenova per Alessia Scaini (Atl. Saluzzo) che si laurea campionessa italiana u23 (a pari punti con Vivien Bonzi ma premiata dalla somma dei tempi delle due prove) ed è quinta nella classifica assoluta. Quarta piazza nella tappa di Cortenova per Camilla Magliano (Pod. Torino), ottava nella classifica finale del campionato italiano. Contribuiscono al successo di squadra dell’Atl. Saluzzo anche il secondo posto assoluto della keniana Lucy Wambui Murigi, l’ottavo di Lorenza Beccaria (sesta nella classifica finale del campionato italiano), il decimo di Nadia Re, il 17mo di Arianna Dentis (quarta tra le u23 e settima nella classifica finale del campionato italiano) e il 22mo di Alessandra Alliney (12ma nella classifica del campionato italiano).

La Pod. Valle Varaita nella classifica di società promesse senior è ottima terza, trascinata dalle Ghelfi mentre in quella assoluta è seconda alle spalle dell'Atl. Saluzzo. Decimo posto per la Podistica Torino della Magliano.

Nella classifica juniores maschile Elia Mattio (Pod. Valle Varaita) chiude con un secondo posto di tappa che però gli è sufficiente per conquistare il titolo italiano di categoria, dopo il successo nella prima prova. Terzo di giornata ma anche nella classifica finale di categoria è Simone Giolitti, a mettere il sigillo sulla grande giornata della Pod. Valle Varaita che piazza anche Nicolò Beitone al 21mo posto.

Nella classifica assoluta maschile, settimo posto di tappa per Martin Dematteis (Sportification), 20mo Andrea Rostan (Atl. Saluzzo) con l’Atletica Saluzzo che chiude al settimo posto nella classifica di società, la Pod. Valle Varaita ottava e Sportification nona.

Nella classifica finale migliore dei piemontesi è proprio Martin Dematteis, sesto, seguito a distanza da Manuel Solavaggione (Pod. Valle Varaita) 18mo. Nella categoria promesse, il migliore dei piemontesi è Luca Paul Beitone (Pod. Valle Varaita) che chiude al settimo posto il campionato italiano.

Nella prova juniores femminile è sesta Irene Aschieris (Atl. Susa Adriano Aschieris) davanti alle portacolori dell’Atl. Saluzzo Noemi Bouchard (nona), Irma Chiavazza (11ma) e Nicole Alessandra Domard (15ma). Per Aschieris però la soddisfazione della conquista del terzo posto nella classifica del campionato italiano di categoria, davanti a Noemi Bouchard, quinta, e Irma Chiavazza nona. L'Atl. Saluzzo ottiene il secondo posto nella classifica di società di categoria, quinta Atl. Susa Adriano Aschieris.