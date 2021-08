Peveragno: nuovi danneggiamenti al parco giochi "Draghetto San Giorgio"

Nuovi danneggiamenti al parco giochi "Draghetto San Giorgio" di Peveragno: bruciature e scritte sugli scivoli di plastica, l'asportazione dell'imbottitura sui muretti in cemento del campo da basket e il danneggiamento della recinzione del campo stesso.

A darne notizia - con alcune fotografie, che riportiamo anche noi - il sindaco Paolo Renaudi sul proprio profilo Facebook. "Voglio rivolgermi a tutti i bambini e ragazzi fruitori dell'area - si legge nel post - : pensate a quanti soldi servono per riparare, risistemare, sostituire... soldi che potevano essere spesi meglio e che invece così sono proprio un po' "buttati via". Pensateci ragazzi, sono innanzitutto soldi vostri, e il danno lo fate a voi stessi. Per i fruitori grandi e piccini (e per i loro genitori): ce la faremo a non rovinare tutto? Io me lo auguro".

Le strutture di plastica degli scivoli saranno riparate senza la chiusura del parchetto, visti i danni contenuti come grandezza. Le imbottiture di protezione dei muretti verranno completamente reinstallate.