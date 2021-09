Cuneo, Don Gianni Falco va in pensione e lascia San Paolo

Don Gianni Falco, parroco nella chiesa di San Paolo a Cuneo, ha raggiunto l'età della pensione. Il Vescovo Piero Delbosco lo ha destinato a servire ancora la diocesi di Cuneo conferendogli l'incarico di Rettore del Seminario Vescovile di Cuneo, la presidenza della "Fondazione Opere Diocesane Cuneesi" e Canonico Onorario della Cattedrale.

Nato nel 1945, è stato ordinato prete nel 1970.

Dopo 12 anni di “onorato servizio” la comunità parrocchiale e non solo, ha deciso di salutarlo con una bella festa. L'evento si terrà domenica 19 settembre.

Alle 10,30 verrà celebrata la Messa di ringraziamento all'Anfiteatro (in caso di brutto la messa sarà in chiesa e trasmessa nel salone sotto la chiesa e in streaming sul canale youtube della Parrocchia San Paolo). Alle 13 si terrà un buffet nel parco dietro la chiesa (zona campo da basket), poi una passeggiata per il quartiere con don Gianni ripercorrendo gli anni di vita vissuta insieme.

Don Gianni organizzava ogni anno un percorso di riflessioni e testimonianze portando a Cuneo ospiti importanti e famosi.