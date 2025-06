Poste Italiane: a Cuneo speciale annullo filatelico dedicato alla 36° edizione de la “Granfondo Fausto Coppi”

Il 28 giugno, dalle ore 11.30 alle 17.30 e il 29 giugno, dalle ore 09.30 alle 15.30, presso lo stand di Poste Italiane in P.zza Galimberti a Cuneo, è previsto il servizio di annullo filatelico dedicato alla prestigiosa manifestazione ciclistica, “La Granfondo Fausto Coppi”, giunta alla sua 36° edizione.

La cerimonia di timbratura sarà effettuata alle ore 12.00 del 28 giugno.

L’annullo filatelico ha valore di commemorazione e lo scopo di imprimere, attraverso la realizzazione del piastrino, una data nell’eternità.

Presso lo stand di Poste Italiane si potranno anche acquistare le più recenti emissioni di carte valori, insieme ai tradizionali prodotti di Poste Italiane: folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti.

Il timbro figurato, dopo l’utilizzo nelle giornate del 28 e 29 giugno 2025 sarà disponibile dal giorno 30 giugno 2025 presso lo sportello filatelico di Cuneo, sito in Via Bonelli, 6, per i sessanta giorni successivi. Sarà poi depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it.