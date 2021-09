A Rocca de' Baldi una strada per ricordare

Era in programma da tempo, ora è un collegamento tra Via Unità d'Italia e la S.P. 422, un pezzo di storia che si lega a Largo Caduti per la libertà, proprio davanti al plesso scolastico di Crava.

Si tratta di via XXVIII Agosto 1944, una strada per non dimenticare, che presto verrà inaugurata nel comune di Rocca de' Baldi.

"E' significativo che ciò avvenga vicino alle scuole perché è opportuno che le giovani leve non dimentichino la storia" - spiega il Sindaco, Bruno Curti - "da dove veniamo e quali sono stati gli eventi che ci hanno condotto fin qui. Dopo l'inaaugurazione di Largo Caduti per la Libertà, con il compianto Mauro Pettini - Presidente della Sez. ANPI monregalese, è ora di via XXVII Agosto 1944, aperta al traffico e che verrà inaugurata con l'intitolazione effettiva".

Perché una data cosi precisa?

A spiegarlo è il Sindaco, che ha sentito raccontare la storia da chi l'ha vissuta in prima persona e letta nei diari di Don Dematteis, custoditi dalla Biblioteca "Don Mattalia" a Crava.