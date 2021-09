Il consorzio Cascine Piemontesi partecipa a “Cheese” con laboratori ed eventi

Dal 17 al 20 settembre il consorzio Cascine Piemontesi, promosso da Confagricoltura Cuneo in collaborazione con la Camera di Commercio di Cuneo, parteciperà a “Cheese” a Bra con uno spazio istituzionale allestito in piazza Carlo Alberto (stand CA 41) che ospiterà nei quattro giorni della kermesse una serie di appuntamenti rivolti a grandi e piccini. Si comincia venerdì 17, alle 10,30, quando Mario Collino, in arte “Prezzemolo”, racconterà ai bambini delle scuole primarie di Bra curiosità e aneddoti sulla transumanza e sull’importanza degli animali nel mondo agricolo, in linea con il tema di questa edizione della rassegna internazionale dedicata ai formaggi a latte crudo e alle forme del latte. Sempre venerdì, alle 12,30, avrà luogo la presentazione del consorzio Cascine Piemontesi ad autorità e ad addetti del settore, mentre sabato 18, alle 11, ci sarà il laboratorio “Come fare il formaggio a casa?”, organizzato in collaborazione con Agenform, per capire come realizzare il formaggio tra le mura domestiche. Sabato 18 e domenica 19, alle 16, verrà invece presentata la quarta edizione dell’evento “Calume el vache: il ritorno delle mandrie a valle”, organizzato da Confagricoltura Cuneo per far conoscere il mondo dei malgari e della montagna e in programma quest’anno a Celle Macra giovedì 30 settembre. A chiudere gli appuntamenti promossi dal consorzio, lunedì 20, alle 11, sarà l’appuntamento “Incontra le esperienze di Cascine Piemontesi” rivolto ai tour operator. Questi eventi sono tutti a ingresso libero, per ulteriori informazioni scrivere una e-mail a: info@cascinepiemontesi.it o f.dalmasso@confagricuneo.it.

“Cascine Piemontesi ha come obiettivi la promozione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari del Piemonte, creando valore aggiunto e dando visibilità alle singole realtà del territorio – precisano dal consorzio -. E quale migliore evento di ‘Cheese’, dunque per raccontare le innumerevoli eccellenze che il consorzio ha l’onore di rappresentare? Tra tutte ovviamente i pregiati formaggi DOP piemontesi, ma non solo. All’interno di Cascine Piemontesi sono rappresentate, infatti, tutte le principali produzioni agricole regionali: dai vini DOC e DOCG alle nocciole, dall’ortofrutta ai cereali, fino agli agriturismi e alle attività di fattorie didattiche e attività turistico-ricettive presenti sul territorio. Le aziende consorziate, riunendosi sotto un unico marchio, promuovono così anche il territorio piemontese attraverso la partecipazione a manifestazioni e fiere di settore, la realizzazione di campagne di comunicazione e l’individuazione di nuovi canali commerciali online”.

A “Cheese”, infine, Cascine Piemontesi presenterà i percorsi esperienziali eno-gastronomici individuati sul territorio regionale e raccolti all’interno di una brochure che verrà distribuita proprio durante i quattro giorni della manifestazione. Un ulteriore modo per promuovere le oltre cento aziende associate e per valorizzare le eccellenze locali.