Incendi: un rischio molto più comune di quanto crediamo

Un principio di incendio, in casa come in azienda, è spesso causa di errori e distrazioni come un mozzicone vicino al divano oppure una spina multipla sovraccarica, magari compressa contro un mobile di legno.

Se agire in modo efficace rapido permette di controllare l’incendio prima che si verifichi il flash over (il momento in cui tutto il materiale combustile contenuto nell’area coinvolta si incendia quasi simultaneamente) imparare quali sono le misure di prevenzione è il primo passo importante per evitare di trovarsi in situazioni di emergenza.

La formazione degli addetti antincendio prevista dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.M. 10/03/1998 si concentra soprattutto su come prevenire gli incedi e successivamente come affrontare il principio di incendio e l’evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e di salvataggio.

Per tutti i lavoratori ma anche per i cittadini che vogliono imparare a gestire questa emergenza i prossimi corsi disponibili saranno a Fossano il 29/09/2021 e a Ceva il 08/11/2021.

Tutti i corsi Formazione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro che il Cfpcemon attiva in risposta al Decreto Legislativo 81/08 previsti nell’autunno sono disponibili qui http://www.cfpcemon.it/corsi-sicurezza-autunno-2021

