Concluse le lezioni della Cherasco summer school

Si sono concluse nei giorni scorsi le lezioni della Cherasco summer school dedicata al libro antico. Organizzata dall’associazione Cherasco cultura e dal Comune di Cherasco con il patrocinio della Regione Piemonte e il sostegno economico dell’8 per mille della Chiesa valdese, ha visto la partecipazione di un nutrito gruppo di iscritti, che hanno assistito alle lezioni in presenza o in modalità on-line.

I qualificati docenti, provenienti da diverse parti d’Italia, hanno preso in esame i vari aspetti che attengono alla conservazione e valorizzazione dei volumi antichi: restauro, digitalizzazione, catalogazione, analisi delle legature, ecc.

Di particolare interesse alcune esercitazioni pratiche svolte direttamente su una selezione di antichi volumi.

La Cherasco Summer school rappresenta uno sviluppo del progetto, cofinanziato dalla Regione Piemonte, per la catalogazione nel sistema bibliotecario nazionale dei volumi antichi conservati nella biblioteca storica Adriani della città delle paci.