La forza di un sogno: incontro con il giovane dronerese Marco Belliardo

Lo troviamo così, con la matita tra le mani ed intento a disegnare un progetto. Marco Belliardo, 16 anni e residente a Dronero, è uno dei venticinque studenti dell’Istituto Geometri del Bianchi-Virginio di Cuneo che lo scorso 12 dicembre hanno ricevuto le borse di studio Baccalario e Tribaudino.



La borsa di studio Baccalario è stata attribuita ai migliori studenti diplomati, sulla base del voto conseguito all’Esame di Stato, mentre la borsa di studio Tribaudino è stata assegnata tenendo conto della media scolastica più alta di ciascuna classe, a partire dalla seconda, considerando le medie finali di giugno. Proprio quest’ultima è stata assegnata a Marco, valutando il suo risultato ottenuto lo scorso anno, quando frequentava la classe 2^ B.



Ad eleggere i vincitori una Commissione Borse di Studio composta dal dirigente scolastico, Flavio Girodengo, da due insegnanti della scuola, Luisa Barutta e Marta Parola, da un’insegnante membro del Consiglio d’Istituto, Donatella Marcandrea, e da due genitori rappresentanti del Consiglio d’Istituto.





UNA PASSIONE CRESCIUTA NEL TEMPO



Appassionato fin da piccolo di disegno e progettazione, Marco ha respirato tutto questo ancor prima di scegliere la scuola superiore. Il papà è infatti un mobiliere e lui a casa ascoltava incuriositi i racconti, per poi nella sua cameretta divertirsi ad immaginare salotti, camere e cucine prendere forma. Una passione che è cresciuta, arrivando così alla scelta della scuola superiore:



“Sono molto contento della scelta che ho fatto - dice Marco - il Geometri di Cuneo coniuga ore di lezione teorica con molte ore di attività pratica. Ci danno per esempio delle tracce su cui partire per ideare ed è davvero stimolante. Inoltre facciamo visite presso i cantieri. Tutto viene impostato per farci capire il lavoro effettivo. A me piace particolarmente il disegno tecnico con autocad.”



Con il papà ora va per esempio alla Fiera dell’arredamento e quei racconti, quei progetti lo affascinano sempre di più. In un mondo dove i giovani vengono descritti come sempre più svogliati, Marco è l’esempio di come tanti siano invece affamati di sogni e di futuro. Giovani menti e cuori che si formano e che con impegno costruiscono passo dopo passo il proprio posto nel mondo.



“È stata una grande emozione ricevere la borsa di studio - dice Marco - la dedico ai miei genitori. Non so cosa accadrà in futuro, ma so che voglio impegnarmi al meglio: mi auguro ed auguro a tutti i giovani per questo nuovo anno di affrontare le difficoltà e credere nelle proprie capacità e nei propri sogni”.



