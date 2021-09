In autunno al via un corso di occitano on-line

A partire dall’autunno l’Associazione culturale Espaci Occitan di Dronero, con il sostegno della Regione Piemonte, propone una sessione di corsi di lingua e

cultura occitana alpina on-line.

Un tutor seguirà on-line i corsisti, che potranno

partecipare nei tempi a loro più congeniali, dal loro pc, tablet o smartphone: la piattaforma infatti sarà aperta h 24 dal 4 ottobre al 20 dicembre.

Per gli adulti sono previsti tre corsi, su differenti livelli. Il primo livello prevede 6 lezioni on line di alfabetizzazione di base con elementi di letto-scrittura, grammatica, ortografia attraverso schede grammaticali, file audio, dizionario di base, esercizi e test di valutazione.

Il secondo livello, finalizzato al conseguimento di una maggior capacità espressiva in forma scritta e orale, è aperto a coloro che hanno completato il piano di studi del Corso di I livello e prevede 6 lezioni on-line.

Il terzo livello, in quattro lezioni, è dedicato al perfezionamento delle regole grammaticali e allo studio di terminologie specialistiche, ed è aperto a coloro che hanno completato il piano di studi del Corso di II livello, prevede quattro lezioni on-line.

Per i ragazzi è disponibile un corso Junior articolato in quattro lezioni semplici ed empatiche, attraverso immagini, sonori e situazioni quotidiane.

I corsi sono gratuiti e aperti a tutti: studenti, insegnanti, operatori turistici, appassionati, anche se non occitanofoni o residenti in località occitano alpine. I partecipanti seguiranno le lezioni tramite una piattaforma dedicata, sulla quale saranno caricate le lezioni, sempre accessibili; a questa base di materiali si affiancheranno periodici incontri concordati on line, via Meet, tra il tutor e i corsisti, per poter conversare e approfondire particolari aspetti della grammatica.

L’attivazione del corso avverrà previo invio di userid e password da parte del tutor: i gruppi classe dei vari livelli inizieranno a partire dal 4 ottobre, ma ciascuno, individualmente, potrà procedere secondo i propri tempi e i propri ritmi.

L’occitano alpino impiegato dai materiali dei corsi sarà quello meridionale (valli del cuneese) e la grafia quella classica, ma ciascuno potrà partecipare con la

propria varietà, apportando utili integrazioni ed approfondimenti.

Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 1 ottobre inviando a segreteria@espaci-occitan.org una mail contenente i seguenti dati: nome e

cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero di telefono, professione, e-mail, livello cui ci si iscrive.

È possibile partecipare ad un solo livello per annualità e iscriversi ai livelli superiori solo se si sono già frequentati i livelli precedenti negli anni passati.

Per informazioni: Espaci Occitan di Dronero, 0171904075, segreteria@espaci-occitan.org, giovedì e venerdì ore 10-12 e 15-18, sabato 10–12.